Temu και Shein: Στοπ βάζει η Κομισιόν στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες

Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Τράπεζα Κύπρου: Ένας χρόνος από την επιστροφή στο ΧΑ – Θετική η εικόνα για την αγορά τα επόμενα χρόνια
Ένα χρόνο μετά την επαναεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η τράπεζα καταγράφει ισχυρή κερδοφορία και εστιάζει στην τεχνολογία
Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ειδικοί και ιδιώτες
Το έργο ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνει την εγκατάσταση 17 μηχανών εσωτερικής καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο, που μπορούν να λειτουργούν και με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός απόδοσής τους
Η αλλαγή στρατηγικής αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά κέρδη της Porsche έως και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025
Επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ μόνο για τις νέες κτιριακές υποδομές του μη κρατικού πανεπιστημίου
Σημαντική επιτυχία της εταιρείας Digitech στο ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ψηφιακή εκπαίδευση
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Πανευρωπαϊκή συνεργασία και θεσμικά κίνητρα για έγκαιρη και ασφαλή ενεργειακή μετάβαση
Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε την κρισιμότητα της προστασίας των ηλεκτρικών υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, από τη Βαλτική μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,4%