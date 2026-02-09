Συμβαίνει τώρα:
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία

Για τα δύο έργα, το σχήμα ΤΕΡΝΑ-Alstom Romania είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης το καλοκαίρι του 2025
GEK TERNA Headquarters

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, ΤΕΡΝΑ, ανακηρύχθηκε από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) οριστικός ανάδοχος για δύο σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως του 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε οριστικός μειοδότης, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, για τα εξής δύο τμήματα που ανήκουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș της Ρουμανίας:

  • Craiova – Filiași (Lot 1), προϋπολογισμού 543,4 εκατ. ευρώ
  • Filiași – Igiroasa (Lot 2), προϋπολογισμού 449,2 εκατ. ευρώ

Τα δύο αυτά τμήματα απαρτίζουν τη σιδηροδρομική γραμμή Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, της οποίας τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη αναλαμβάνει η ΤΕΡΝΑ.

Σημειώνεται ότι η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία ως επικεφαλής, με ποσοστό 69% για το Lot 1 και 74% για το Lot 2, ενώ η διάρκεια εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε 12 μήνες και η διάρκεια κατασκευής σε 36 μήνες.

Για τα δύο έργα, το σχήμα ΤΕΡΝΑ-Alstom Romania είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης το καλοκαίρι του 2025.

