Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Δύο εκθεσιακά κέντρα και μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων για την ανάπλαση της ΔΕΘ

«Η πόλη αλλάζει, όχι γιατί έχει μια νέα δημοτική αρχή, αλλά γιατί υπάρχει μια ελκυστική συγκυρία που συμπίπτουν πολλά πράγματα μαζί, αφού μετά από χρόνιες αναμονές στις μεγάλες επενδύσεις, αρχίζουν πλέον να έχουν ορατό και πραγματικό χρονοδιάγραμμα λήξης», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανοίγοντας σήμερα (3.3.2026) τις εργασίες του Prodexpo North 2026, του μεγαλύτερου Συνεδρίου για το real estate στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Αγγελούδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και η ίδια η Θεσσαλονίκη και επεσήμανε πως «αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα, καταρχήν, των κλειστών διαμερισμάτων». Όπως είπε, ο Δήμος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε αυτό που υλοποιείται με το πρόγραμμα της κοινωνικής στέγασης στα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και συνεργασία ανάμεσα στην κοινωνική κατοικία και τις επενδύσεις.

O Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, κατά την τοποθέτηση του, χαρακτήρισε την ανάπλαση της ΔΕΘ ως τη μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη και ως ένα μοντέρνο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δίνοντας το περίγραμμα για το χρονοδιάγραμμα του έργου είπε πως μέσα στο 2026 στόχος είναι να γίνει πολλή δουλειά με την ολοκλήρωση της προσαρμογής των μελετών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της επένδυσης και σημείωσε ότι το Υπερταμείο συζητά συνεχώς με την πόλη, ωστόσο όπως ξεκαθάρισε δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί για το δημοψήφισμα.

Αναλυτικότερα, ο κ. Θεοδωρίδης επεσήμανε πως θα κατασκευαστούν δυο από τα τέσσερα εκθεσιακά κέντρα που προβλέπονταν στις αρχικές μελέτες, δεν θα υπάρξει στον χώρο της ΔΕΘ εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο, και το μητροπολιτικό πάρκο θα εκτείνεται σε 120 στρέμματα, επί συνόλου 167 στρεμμάτων, ενώ υπάρχουν και άλλα 7.000 ελεύθερα στρέμματα με χαρακτηριστικά πάρκου. «Θα διατηρηθούν το Αλεξάνδρειο Μέγαρο, ο πύργος του ΟΤΕ, ενώ το Βελλίδειο θα ανακατασκευαστεί ώστε να εξελιχθεί σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει συνεδριακός και εκθεσιακός προορισμός αποκτώντας προστιθέμενη αξία όπως συμβαίνει σε πόλεις που έχουν σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα» ανέφερε ο κ. Θεοδωρίδης.

Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μαρίνα Αρετσούς και σημείωσε πως οι διαδικασίες προχωρούν για το Κυβερνείο και το στρατόπεδο Γκόνου.

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα των μεγάλων επενδύσεων, εκ των οποίων οι τρεις ήδη τρέχουν στην πόλη και αφορούν αναπλάσεις, όπως του Άξονα της Αγίας Σοφίας, της Αριστοτέλους, της Πλατείας Ελευθερίας, της Διοικητηρίου, της επέκτασης της παλιάς παραλίας και της Πλατείας Δημοκρατίας που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επεσήμανε την ανάγκη να προχωρήσει η ανάπλαση της ΔΕΘ που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και η ανάγκη είναι τεράστια για μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και παράλληλη ανάπτυξη του συνεδριακού και του εκθεσιακού της ρόλου.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, «στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αν δουλέψουμε και δεν μείνουμε σε αυτό που συνηθίζεται στην χώρα, να είμαστε συνεχώς συζητητές σχεδίων νομίζω πως η Θεσσαλονίκη θα είναι πραγματικά μια Ευρωπαϊκή πόλη».