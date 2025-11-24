Τι ετοιμάζει το Υπερταμείο για το 2026

Σε κομβικό έτος αναμένεται να εξελιχθεί το 2026, για την περαιτέρω καθιέρωση του Υπερταμείου ως ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται τα πλεονάζοντα αποθεματικά της χώρας, καθώς εισέρχεται σε φάση ενισχυμένης επενδυτικής δραστηριότητας και ωρίμανσης στρατηγικών έργων.

Σύμφωνα με την έκθεση του προϋπολογισμού, η χρονιά σηματοδοτεί την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών του Υπερταμείου, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και την προώθηση νέων έργων στρατηγικής σημασίας μέσω του PPF, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση επενδύσεων από το Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών.

Στο επίκεντρο της νέας περιόδου βρίσκονται η ανάπλαση της ΔΕΘ, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ και η δημιουργία της μαρίνας Mega Yacht στην Κέρκυρα, έργα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του έτους. Παράλληλα, το 2026 θα συνεχιστεί η ψηφιακή καταγραφή ακινήτων της ΕΤΑΔ, και συγκεκριμένα 36.000, ενώ θα αρχίσει η διαδικασία αξιοποίησης 1.000 από αυτών.

Σημαντική βαρύτητα δίνεται και στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με την παραλαβή νέων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ενισχύουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η επενδυτική δραστηριότητα συνοδεύεται από τη σταθερή βελτίωση των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, καθώς οι στοχευμένες επενδύσεις αναμένεται να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Το αποτύπωμα του ΤΑΙΠΕΔ

Στο επίπεδο των αποκρατικοποιήσεων, το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξο. Ο κεντρικός στόχος είναι η αύξηση της αξίας των δημόσιων πόρων μέσω της προσέλκυσης εγχώριων και διεθνών κεφαλαίων, η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών διαφάνειας στις διαγωνιστικές διαδικασίες και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το 2011 έως και το 2025, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ολοκληρώσει 76 έργα με δεσμευτικές προσφορές συνολικής αξίας 15.732,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα που έχουν εισπραχθεί σε ταμειακή βάση ανέρχονται σε 14.315,2 εκατ. ευρώ.

Τί έγινε το 2025

Η χρονιά που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Ξεκίνησε η υποπαραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ στον Σταθμό Πολλαπλών Χρήσεων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’», ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ από τη HELLENiQ ENERGY Holdings στην ΕΕΣΥΠ και κατατέθηκαν πέντε δεσμευτικές προσφορές για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ.

Παράλληλα, ανακηρύχθηκε επενδυτής για τη μαρίνα Αργοστολίου, ενώ τέσσερα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του έργου «Λιμένες Κρουαζιέρας: Κατάκολο – Πάτρα και Καβάλα “Απόστολος Παύλος”». Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου Ακτή και κάμπινγκ Αγίας Τριάδας.

Σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης βρίσκονται επίσης οι διαγωνισμοί για την πώληση μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, τη μακροχρόνια παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας, την αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων και τη δεκαετή παραχώρηση των κρατικών λαχείων. Προχωρούν, επίσης, οι διαδικασίες για τις μαρίνες Αργοστολίου, Πύλου και Mega Yacht Κέρκυρας, όπως και για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» μέσω ΣΔΙΤ – ΜΣΣΣ και τα επιχειρηματικά πάρκα στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου και στη Φυλή.

Ακίνητα, μαρίνες και η επόμενη μέρα

Στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ – HELEXPO μέσω ΜΣΣΣ, η πολυεπίπεδη ανάπτυξη του κτήματος Τατοΐου με χρήσεις όπως ξενώνες, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο, ελαιουργείο και κέντρο ιππασίας, καθώς και η μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου. Αντίστοιχη κινητικότητα εμφανίζεται και στις ιαματικές πηγές: από τα Καμένα Βούρλα – Κονιαβίτη και το Ποσείδι Κασσάνδρας έως τη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων, τις Θερμοπύλες και την Υπάτη. Επίσης, ξεκινά η αξιοποίηση του ακινήτου Σάνη – Κασσάνδρας – Χαλκιδικής στο Βόρειο Τμήμα του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας.

Την ίδια ώρα, σε προπαρασκευαστικό στάδιο βρίσκεται η ωρίμανση διαγωνισμών για περιφερειακούς λιμένες και μαρίνες, όπως της Ιτέας, Ζακύνθου, Σκιάθου, Μανδρακίου Ρόδου, Καλαμαριάς (Αρετσού), Ημερολιάς – Κέρκυρας και Πάτρας, καθώς και για τουριστικά και ιαματικά ακίνητα του πρώην χαρτοφυλακίου ΤΑΙΠΕΔ.

Το 2026 με ορίζοντα 322,1 εκατ. ευρώ

Με βάση τον σχεδιασμό του Υπερταμείου, τα συνολικά έσοδα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2026 από τον κλάδο πρώην ΤΑΙΠΕΔ της ΕΕΣΥΠ ανέρχονται σε 322,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την έντονη δυναμική της επόμενης χρονιάς και την ενίσχυση του ρόλου του Υπερταμείου ως μοχλού επενδύσεων, αξιοποίησης περιουσίας και προώθησης στρατηγικών έργων για τη χώρα.