Το «Epaminondas» του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου: H πλοιοκτήτρια και οι περιπέτειες που έγιναν viral μετά την επιχείρηση κατάληψης

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά το περιστατικό με το ελληνόκτητο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης πριν καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι πρώτες πληροφορίες, ανέφεραν ότι το πλοίο δέχθηκε πυρά κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ ενώ στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση κατάληψης, με την ιδιοκτήτρια Technomar Shipping, εταιρεία του Γιώργου Γιουρούκου, να διαβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Είχαν προηγηθεί αναφορές της εταιρείας ναυλιακής ασφάλειας Diaplous κατά τις οποίες ο πλοίαρχος του containership «Epaminondas» (IMO 9153862, 6.673 TEU), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της εταιρείας Maersk ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, αλλά τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, διαβεβαίωνε.

Αυτή τη διαβεβαίωση επανέλαβε η Technomar Shipping, που ιδρύθηκε από τον Γιώργο Γιουρούκο το 1994 και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης στόλου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και bulk carriers, παρέχοντας τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Ο ρόλος της είναι κυρίως διαχειριστικός (ship management), ενώ ο στόλος που διαχειρίζεται μαζί με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Global Ship Lease, αριθμεί δεκάδες πλοία έχοντας φτάσει και τα εκατό. Παρά το ισχυρό αποτύπωμα της επιχειρηματικής του δράσης ο εφοπλιστής Γιώργος Γιουρούκος, δραστηριοποιείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Είναι αυτοδημιούργητος και έχει διαπραγματευτεί και εκτελέσει πάνω από 400 συναλλαγές μεταχειρισμένων και νεόδμητων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών με μεγάλα επενδυτικά σχήματα και ναυτιλιακές τράπεζες.

Αξιοσημείωτη είναι η συνεργασία του με την οικογένεια Στέγγου, που είναι συνιδρύτρια με τον Γιώργο Γιουρούκο της Technomar Shipping, με μέτοχο τον Ανδρέα Στέγγο.

Όσο για το «Epaminondas», που ελέγχεται από την Technomar Shipping, το πλοίο φέρεται να ναυλώνεται από μεγάλο διεθνή όμιλο τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όπως συμβαίνει συχνά στη ναυτιλία, η ιδιοκτησία δεν είναι πάντα άμεση ή εμφανής: τα πλοία ανήκουν συνήθως σε εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), οι οποίες με τη σειρά τους ελέγχονται από ευρύτερους επιχειρηματικούς ομίλους.

Μετά από αναζήτηση στοιχείων σε ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων (AIS / vessel databases) προκύπτει ότι το πλοίο κατασκευάστηκε το 1998 και λειτούργησε αρχικά ως εμπορικό πλοίο σε μεγάλους liner operators, όπως η P&O Nedlloyd. Αργότερα εντάχθηκε στο δίκτυο της Maersk.

Το 2020 μετονομάστηκε σε Epaminondas (προηγούμενα ονόματα P&O Nedlloyd Rotterdam, Maersk Kalmar) και νηολογήθηκε υπό σημαία Λιβερίας.