Το FamBiz Toolkit στην Πάτρα

Alba Graduate Business School και NN Hellas στηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα
Businessman discussing over laptop with businesswoman at home office. Male and female entrepreneurs are planning strategy over laptop. They are working late in apartment.
Businessman discussing over laptop with businesswoman at home office. Male and female entrepreneurs are planning strategy over laptop. They are working late in apartment.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρούνται εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα ως ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.. Επιχειρήσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά, άντεξαν οικονομικές αναταράξεις, προσαρμόστηκαν στις τεχνολογικές εξελίξεις και παραμένουν ενεργές σε κάθε τοπική κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά, στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα, ζητήματα όπως η διαδοχή, η ψηφιακή μετάβαση και η σύγχρονη οργάνωση της επιχείρησης δημιουργούν συχνά σημαντικές προκλήσεις.

Ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες απαντά το FamBiz Toolkit, μια πρωτοβουλία του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και της NN Hellas, η οποία έχει καθιερωθεί ως πολύτιμο εργαλείο γνώσης για εκατοντάδες οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα, έχοντας ήδη δημιουργήσει δυναμική μέσα από πλήθος άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων, πραγματοποίησε πρόσφατα το πρώτο του μεγάλο βήμα εκτός Αθηνών, με μια ανοιχτή εκδήλωση στην Πάτρα.

Ένας χρόνος δράσης και ουσιαστικής υποστήριξης

Από την έναρξή του, το FamBiz Toolkit έχει εξελιχθεί σε καθημερινό σύμμαχο των οικογενειακών επιχειρήσεων. Με αρθρογραφία και insights γύρω από θεματικές όπως η διαδοχή, η στρατηγική ανάπτυξης, η εταιρική διακυβέρνηση και οι πρακτικές ESG, αλλά και με ένα ενεργό newsletter που ενημερώνει πάνω από πεντακόσια στελέχη και μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κοινότητα που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τη σύγχρονη γνώση καθώς και πρακτικές λύσεις.

fambiz toolkit photo

Κεντρικός στόχος του FamBiz Toolkit παραμένει η ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών, εκείνων που καλούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο τη στιγμή που η οικονομία και η καθημερινότητα των επιχειρήσεων αλλάζουν γρήγορα.

Η Πάτρα στο επίκεντρο του διαλόγου

Η εκδήλωση με τίτλο «FamBiz Toolkit Πάτρα: Συζητάμε για το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων», πραγματοποιήθηκε στον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, με την υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας. Το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, καθώς περισσότεροι από εξήντα συμμετέχοντες, παρακολούθησαν τις συζητήσεις και αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ψηφιακή μετάβαση, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αναπτυξιακή στρατηγική και στη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι οικογενειακών επιχειρήσεων με σημαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπό τον συντονισμό του Αλέξη Κομσέλη, Διευθυντή του κέντρου επιχειρηματικότητας AHEAD στο Alba.

Close waist-up of a young female office worker standing by her desk, she is holding a clipboard in the office in Newcastle, England. She is wearing smart casual work clothing while looking at the camera.
 

Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε σε ένα θέμα που απασχολεί κάθε οικογενειακή επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους: τη διαδοχή. Η συζήτηση εστίασε στην προετοιμασία της οικογένειας για τη διαδικασία αυτή, φιλοξενώντας επιχειρηματίες που έχουν ήδη κάνει το βήμα στη διαδοχή και επιχειρηματίες που προετοιμάζουν τα παιδιά τους για αυτό. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η  ανάγκη για έγκαιρο σχεδιασμό και ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών της οικογένειας, με στόχο τη σωστή προετοιμασία της επόμενης γενιάς.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της NN Hellas από την ευρύτερη περιοχή, καθώς η γνώση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών τους – είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις – αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δουλειάς τους και του συμβουλευτικού τους ρόλου.  

Το ταξίδι συνεχίζεται

Μετά την Πάτρα, το FamBiz Toolkit ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, για να στηρίξει ακόμη περισσότερους επιχειρηματίες. Παράλληλα, η ομάδα του προγράμματος αναπτύσσει νέο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα και σχετικά workshops που θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Για όσους θέλουν να ενημερώνονται πρώτοι για τις επόμενες δράσεις και να αποκτούν πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter του: www.fambiz.alba.acg.edu/fambiztoolkit

