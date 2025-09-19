Το πρώτο σας σπίτι πιο κοντά με FinTHESIS & e-Stegastiko

Για πολλά νέα ζευγάρια, η στιγμή που αποκτούν το πρώτο τους σπίτι είναι κάτι παραπάνω από μια μεγάλη απόφαση, είναι ένα ορόσημο ζωής. Η πορεία όμως μέχρι εκεί για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων –από την επιλογή του κατάλληλου στεγαστικού δανείου έως την τελική έγκριση– συχνά μοιάζει περίπλοκη, χρονοβόρα και γεμάτη άγχος, δεδομένου ότι αφορά τη χρηματοδότηση του σπιτιού.

Με την καινοτόμα πλατφόρμα e-Stegastiko, η FinTHESIS κάνει τη διαδικασία πιο απλή και ξεκάθαρη από ποτέ. Συνδυάζει την ευκολία της ψηφιακής εμπειρίας με την προσωπική καθοδήγηση από πιστοποιημένους συμβούλους, ώστε να έχετε δίπλα σας έναν έμπειρο σύμμαχο σε κάθε βήμα.

Έξυπνη επιλογή για ένα νέο ξεκίνημα

Το e-Stegastiko είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που βοηθά τους ενδιαφερόμενους για στεγαστικό δάνειο να:

Συγκρίνουν προσφορές στεγαστικών δανείων από πολλές ελληνικές τράπεζες με διαφανή και κατανοητό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κανένα τραπεζικό κατάστημα.

Κάνουν αίτηση online, από το κινητό ή τον υπολογιστή τους

Λάβουν προσωποποιημένες προτάσεις, βάσει του προφίλ και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Και το σημαντικότερο; Όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου συμβούλου στεγαστικής χρηματοδότησης, που είναι δίπλα στον κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε βήμα — εντελώς δωρεάν.

Γιατί να το κάνετε μόνοι σας, με άγχος και ταλαιπωρία, όταν μπορείτε να το κάνετε σωστά;

Η FinTHESIS με την αδειοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος προσφέρει δωρεάν υπηρεσία διαμεσολάβησης, ώστε να μη χρειάζεται να αναζητάτε μόνοι σας την κατάλληλη τράπεζα ή να προσπαθείτε να καταλάβετε πολύπλοκους όρους και προϋποθέσεις.

Ο σύμβουλος στεγαστικών δανείων:

Αναλύει το οικονομικό σας προφίλ και σας καθοδηγεί με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Σας βοηθά να οργανώσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις τράπεζες και παρακολουθεί την πορεία της αίτησης.

Σας ενημερώνει για ευκαιρίες και ειδικά προγράμματα, όπως κρατικές επιδοτήσεις για νέους.

Σας εξοικονομούν χρόνο. Όλη η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορα και οργανωμένα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα. O πελάτης γλυτώνει πραγματικά ανυπολόγιστο χρόνο μέσω της υπηρεσίας διαμεσολάβησης γιατί στην πραγματικότητα έχει στην διάθεσή τους ένα one stop shop, με πλήρη ενημέρωση, ταχύτητα στις διαδικασίες, παρακολούθηση του αιτήματος και κυρίως χωρίς κανένα κόστος και χωρίς δεσμεύσεις.

Η FinTHESIS έχει αναπτύξει τον ιδανικό συνδυασμό Digital εξυπηρέτησης και εξειδικευμένης ανθρώπινη καθοδήγησης και υποστήριξης. Η επιτυχία του e- Stegastiko δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο συνδυασμός της ψηφιακής εμπειρίας (εύκολη πρόσβαση, διαφάνεια, ταχύτητα) με τη διαρκή υποστήριξη του συμβούλου που αναζητά την βέλτιστη λύση.

Επιπλέον, με τη FinTHESIS ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο μεσιτών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία, ώστε να διευκολυνθεί και στην περίπτωση αναζήτησης ακινήτου, που δυσκολεύει πολλούς ενδιαφερόμενους. Έτσι, ουσιαστικά, μπορεί να βρει και ακίνητο και να διασφαλίσει και την καλύτερη γι’ αυτόν λύση χρηματοδότησης.