Τουρισμός: Τα νέα ξενοδοχειακά deals οι συναλλαγές ύψους 120 εκατ. ευρώ

Ο ελληνικός τουριστικός τομέας συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και δυναμική ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με κινητήριες δυνάμεις τις αυξημένες διεθνείς αφίξεις, τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά ταξιδιώτη και την επέκταση των υποδομών φιλοξενίας.

Η αγορά έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη τόσο εγχώριων όσο και διεθνών επενδυτών, ενώ στο ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκαν εμβληματικές ξενοδοχειακές συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας το σταθερό επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλής ποιότητας σε προνομιακές τοποθεσίες.

Παράλληλα, η χώρα υποδέχθηκε νέες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλο το εύρος της τουριστικής αγοράς, από boutique hotels στη Σαντορίνη και μεγάλης κλίμακας θέρετρα στην Κρήτη, μέχρι αστικά lifestyle hotels στην Αθήνα, αντανακλώντας τη ζήτηση για ποικιλία εμπειριών φιλοξενίας που καλύπτουν από την πολυτελή αναψυχή έως τον επαγγελματικό τουρισμό.

Σημαντική ήταν και η είσοδος διεθνών αλυσίδων και εταιρειών φιλοξενίας στην ελληνική αγορά, με σημαντικά brands από τη Μέση Ανατολή και την Ασία να εισάγουν καινοτόμα μοντέλα υπηρεσιών και ψηφιακές εμπειρίες για τους επισκέπτες, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Η προοπτική για το υπόλοιπο του 2025 παραμένει ιδιαίτερα θετική, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν συνέχιση της ανόδου στις αφίξεις και στα ποσοστά πληρότητας, ενώ η επενδυτική δυναμική αναμένεται να διατηρηθεί, τροφοδοτούμενη από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου μεσογειακού προορισμού. Η έμφαση στη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα αποτελέσει κεντρικό άξονα για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε επίσης σημαντική άνοδος σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, με περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά να επενδύουν σε νέες υποδομές για την προσέλκυση πιο εξειδικευμένων και υψηλής δαπάνης ταξιδιωτών.

Παράλληλα, η Ελλάδα ενίσχυσε τη θέση της ως σημαντικός μεσογειακός κόμβος κρουαζιέρας, με αυξημένες αφίξεις πλοίων σε λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Μύκονος και η Σαντορίνη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη μικρής κλίμακας ξενοδοχείων και παρόχων υπηρεσιών κοντά στα λιμάνια.

Για να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, ο τουριστικός κλάδος επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, καθώς και στην προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών, μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στο μέτωπο των σημαντικών συναλλαγών και αναπτύξεων, ξεχωρίζει η απόκτηση του 100% του πολυτελούς συγκροτήματος Astir Palace στη Βουλιαγμένη από τον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, που περιλαμβάνει το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, την Astir Marina και την Astir Beach, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από την αγορά ποσοστού 33,75% από τον όμιλο Doğuş τον Οκτώβριο του 2024.

Στη Χαλκιδική, το πρώτο “Destination by Hyatt” θέρετρο στην Ελλάδα, το Zelia Halkidiki by Hyatt, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2025, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε ενήλικες και διαθέτοντας 122 δωμάτια, σύγχρονη ελληνική κουζίνα και υπηρεσίες ευεξίας. Τον Ιούνιο, η Marriott έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με το JW Marriott Crete Resort & Spa κοντά στα Χανιά, ένα θέρετρο 160 δωματίων υπό τη διαχείριση της ελληνικής SWOT Hospitality.

Την ίδια περίοδο, η Accor εισήγαγε το brand Mövenpick στην Ελλάδα με την πρώτη της διεθνή μονάδα στην Ήπειρο, το Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, που άνοιξε τον Μάιο του 2025.

Στη Μύκονο, τέλος, η Four Seasons εγκαινίασε το δεύτερο ελληνικό της θέρετρο στην παραλία Καλό Λιβάδι τον Ιούνιο του 2025, με 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.