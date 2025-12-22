Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι 1,23 δισ. νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεκίνησε σήμερα (22.12.2025) η διαπραγμάτευση των 1,23 δισ. νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Piraeus Financial Holdings από την τράπεζα. Η κίνηση αυτή καταργεί τη δομή της Holdings, η οποία είχε δημιουργηθεί το 2020 για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων».

Την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, δίνοντας το σήμα για τη μετάβαση της Τράπεζας Πειραιώς σε μια νέα εταιρική και χρηματιστηριακή εποχή. Όπως τόνισε ο ίδιος, «ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, που στέφθηκε με επιτυχία, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα γιορτάζουμε την νέα εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1918, δύο έτη αφού ιδρύθηκε. Σήμερα, «κλείνει ένας μεγάλος κύκλος των τελευταίων ετών της κρίσης και ανοίγει ένας ενάρετος κύκλος της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας», δήλωσε ο κ. Μεγάλου. Όπως ανέφερε ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας συνιστά μια στρατηγική εξέλιξη που ενισχύει τη θεσμική θωράκιση του ομίλου και δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και διαχρονική αξία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σημερινή εξέλιξη αποτυπώνει τη συνολική διαδρομή της Τράπεζα Πειραιώς και τη σταθερή προσήλωσή της στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως θεσμικού πυλώνα της κεφαλαιαγοράς και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία χαρακτήρισε τη σημερινή επανεισαγωγή των μετοχών της Τράπεζα Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως φυσική εξέλιξη ενός ουσιαστικού εταιρικού μετασχηματισμού. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα Hive-Up διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία αυτή ξεπέρασε τα όρια μιας απλής τεχνικής αναδιάρθρωσης και αποτέλεσε στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Αναφερόμενη στη σημερινή εξέλιξη, τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει την ολοκλήρωση αυτής της πορείας και την επιστροφή της σύγχρονης Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα προς τους επενδυτές, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.