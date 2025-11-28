Επιχειρήσεις

Τράπεζες: Προβλήματα σε δίκτυα και e-banking λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών

Οι τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ασυνήθιστα μεγάλο όγκο συναλλαγών
Προβλήματα αντιμετώπισαν αρκετοί πολίτες στα συστήματα των τραπεζών, ιδιαίτερα στο e-banking, τις τελευταίες ώρες καθώς σήμερα (28.11.2025) λόγω Black Friday οι διαδικτυακές αγορές αντιμετώπισαν πρόβλημα λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών.

Η μέρα είναι αρκετά δύσκολη μιας και ο όγκος συναλλαγών που έπρεπε να γίνει σήμερα την τελευταία εργάσιμη του μήνα (καταβολή μισθών, επιδόματα, και Black Friday) προκάλεσαν σήμερα “black out” στα συστήματα των τραπεζών. 

Τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κακός καιρός απέτρεψε τους καταναλωτές από το μεταβούν στα φυσικά καταστήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη ηλεκτρονικών συναλλαγών.

