Τσάνταλης: Σε πτώχευση και επισήμως η ιστορική οινοποιία

Σε κατάσταση πτώχευσης κηρύχθηκε και επισήμως η οινοποιία «Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ Αμπελουργία – Οινοποιία – Αποσταγματοποιία», σύμφωνα με ανάρτηση στο ΓΕΜΗ (με ημερομηνία 12.1.2026) της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο όρισε ως χρόνο παύσης πληρωμών για την ιστορική οινοποιία Τσάνταλης την αντίστοιχη ημέρα με αυτήν της δημοσίευσης της απόφασης του έτους 2023 και διόρισε σύνδικο πτώχευσης την εταιρεία NM Asset Management Advisors. Διέταξε επίσης την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας όπως προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας.

Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκαν σχέδια διάσωσης για την ιστορική εταιρεία, με παρουσία στην οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων από το 1890. Ανέπτυξε αμπελώνες στο Άγιο Όρος, σε Χαλκιδική, Ραψάνη, Μαρώνεια και Νάουσα, καθώς και αποθήκη με κέντρο διανομής στην Αττική. Καθώς τα δάνειά της είχαν περάσει σε servicers, τα τελευταία χρόνια αναζητήθηκαν δυνητικοί επενδυτές για εξυγίανση της προβληματικής επιχείρησης και συνέχιση της δραστηριότητας. Οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε βιώσιμη συμφωνία και εκ των πραγμάτων η εταιρεία βρέθηκε σε αδιέξοδο.

Αυτό αποτυπώθηκε και στα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί πριν ένα χρόνο στις δικαστικές αίθουσες, με δανειακές υποχρεώσεις 40 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 66 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για την εταιρεία έχει εκδηλώσει από το 2023 ο Ηλίας Γεωργιάδης, επικεφαλής του ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία και της Premia Properties έχοντας καταθέσει τότε προσφορά 11 εκατ. ευρώ με σχέδιο ανασυγκρότησης, αλλά δεν προχώρησε. Το ενδιαφέρον ωστόσο παραμένει ενεργό από τον Ελληνοσουηδό επιχειρηματία που χτίζει αποτύπωμα στον κλάδο του κρασιού μέσω του Ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εισαγωγή του στο χρηματιστήριο εφόσον αποκτήσει κρίσιμο μέγεθος, κάτι που επιδιώκει μέσω εξαγορών όπως της εταιρείας του Μιχάλη Σάλλα Σεμέλη Οινοποιητική, της Μπουτάρης, της εταιρείας φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ ενώ στο ίδιο πλαίσιο είναι και η συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες του Costa Navarino.