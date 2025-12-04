TÜV NORD Ελλάδας: Στόχος τα 30 εκατ. ευρώ έως το 2030 – Το νέο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας

Τζίρο ύψους 30 εκατ. ευρώ από την εγχώρια αγορά έως το 2030 θέτει ως στόχο η TÜV NORD Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε χθες (3.12.2025) η διευθύνουσα σύμβουλος, Βασιλική Καζάζη, παρουσιάζοντας τη στρατηγική πορεία των επόμενων ετών.

Σήμερα, ο συνολικός τζίρος της εταιρείας ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ελληνική αγορά, ενώ το υπόλοιπο αφορά τη δραστηριότητα των δύο θυγατρικών της σε Κύπρο και Αίγυπτο.

Με παρουσία σχεδόν 40 ετών στην Ελλάδα και γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, η TÜV NORD Ελλάδας περνά σε μια περίοδο ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και της διεθνούς διασύνδεσης, στοχεύοντας να στηρίξει έργα που καθορίζουν την ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση της χώρας.

Βασικό εργαλείο αυτής της πορείας αποτελεί το Horizon 2030, το νέο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της σε τρεις κρίσιμους τομείς: ενέργεια, βιωσιμότητα και ψηφιακές υποδομές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόσφατη εξαγορά της EPI Group από την TÜV NORD Cert GmbH, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025 και φέρνει στην Ελλάδα το κορυφαίο διεθνές σύστημα πιστοποίησης data centers. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για πλήρη τεχνική υποστήριξη των μεγάλων επενδύσεων data centers που υλοποιούνται στη χώρα και ενισχύει τη θέση του TÜV NORD ως παγκόσμιου ηγέτη στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στον τομέα της ενέργειας, δίνει έμφαση στη μηχανική αξιοπιστία του αύριο, επεκτείνοντας την τεχνογνωσία της πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές, στα υβριδικά συστήματα, στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας BESS και στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Παράλληλα ενισχύει τη γνώση της σε CCS και αποθήκευση υδρογόνου, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο του TÜV NORD, ενώ παραμένει αποκλειστικός τεχνικός εταίρος για μεγάλα θερμικά και συμβατικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η εταιρεία επικεντρώνεται σε υποδομές που αντέχουν στον χρόνο, με τα πρότυπα CSRD και ESG να εισάγουν νέες απαιτήσεις διαφάνειας, ευθύνης και μετρήσιμης επίδοσης. Κάθε μεγάλη υποδομή αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο σύστημα, ενώ η TÜV NORD Ελλάδας υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου, από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής έως την επιχειρησιακή ακεραιότητα.

Όσον αφορά τον χώρο των ψηφιακών υποδομών, της πιστοποίησης και του ελέγχου των data centers, «είναι ένα κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει να δραστηριοποιούμαστε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα», σημείωσε η κ. Καζάζη.

«Η EPI Group, με έδρα στη Σιγκαπούρη και παρουσία σε όλο τον κόσμο, φέρει τα πρότυπα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα data center και όλη αυτή η τεχνογνωσία θα έρθει στην Ελλάδα», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας: «Ήδη βρισκόμαστε σε μία ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, εκπαιδεύουμε κόσμο πάνω σε αυτά τα συστήματα και θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες, δηλαδή να δούμε ένα data center από την αρχή μέχρι το τέλος του: πού θα στηθεί, πώς θα στηθεί, πώς θα σχεδιαστεί, τι συστήματα θα υπάρχουν μέσα, πώς θα λειτουργήσει με ασφάλεια, τι ανάγκες έχει σε ενέργεια, τι ανάγκες έχει σε νερό κ.α.».

«Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με εταιρείες που κάνουν τέτοιες επενδύσεις», δήλωσε η επικεφαλής της TÜV NORD Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσουν ολόκληρες περιοχές, ενισχύοντας συνολικά την ελληνική οικονομία.