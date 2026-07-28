Unilever: Άλμα πωλήσεων πάνω από τις εκτιμήσεις και αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Η Unilever ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων της –περισσότερο από το αναμενόμενο– το β’ τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές σε βασικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, αγόρασαν περισσότερο προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως το σαπούνι Dove και τα αποσμητικά Rexona.

Οι υποκείμενες πωλήσεις της Unilever σημείωσαν άνοδο 5,8%, όπως ανακοίνωσε σήμερα (28.7.2026) η αγγλο-ολλανδική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Πλέον, η εταιρεία αναμένει ότι η ετήσια αύξηση των πωλήσεων θα κυμανθεί εντός του στόχου του 4% έως 6%, αντί να βρίσκεται στο κατώτερο άκρο του εύρους, και προβλέπει μια «μέτρια» άνοδο του υποκείμενου λειτουργικού περιθωρίου από το 20% το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της Unilever σημείωσαν άνοδο έως και 6,5% στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο σήμερα, η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος των τελευταίων 2 ετών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Φερνάντο Φερνάντες έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της Unilever, με στόχο να την μετατρέψει σε μια εταιρεία που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των προϊόντων οικιακής και προσωπικής φροντίδας.

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την απόσχιση του τμήματος παγωτών της και βρίσκεται στη διαδικασία συγχώνευσης του τομέα τροφίμων – ο οποίος περιλαμβάνει τη μαγιονέζα Hellmann’s και τους κύβους ζωμού Knorr – με την McCormick & Co.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Unilever αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ετήσια αύξηση του όγκου πωλήσεων στο 3% από 2%, μετά από αυτό που ο Φερνάντεζ χαρακτήρισε ως το ισχυρότερο τρίμηνο για τον συγκεκριμένο δείκτη την τελευταία δεκαετία. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στα προϊόντα οικιακής καθαριότητας, όπως το Cif, και στα προϊόντα ομορφιάς, όπως το Sunsilk, τα οποία σημείωσαν διψήφια αύξηση.

Οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6% στη Βόρεια Αμερική το β’ τρίμηνο, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,4%, αμφότερα ποσοστά που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η ισχυρή απόδοση έρχεται σε αντίθεση με την ανταγωνίστρια Nestlé SA, η οποία ανέφερε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, γεγονός που απογοήτευσε τους μετόχους και προκάλεσε πτώση των μετοχών της την περασμένη εβδομάδα.