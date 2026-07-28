Η ΤτΕ επέβαλε πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers το 2025

Πρόστιμα που φτάνουν στα 2.273.325 ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια (servicers) το 2025 για παραβιάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΤτΕ, τα πρόστιμα αφορούν συνολικά 13 παραβάσεις των διατάξεων του πλαισίου καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), οι οποίες τελέσθηκαν από πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 1.891.050 ευρώ στο εποπτευόμενο ίδρυμα και απαιτήθηκε από αυτό να λάβει διορθωτικά μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η ΤτΕ, κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά πάντων των υποκείμενων σε εποπτεία προσώπων, των νόμιμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση για παραβάσεις των σχετικών με τις αρμοδιότητές της διατάξεων.

Για το 2025, με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις του πλαισίου της εποπτικής αρμοδιότητας της κεντρικής τράπεζας. Οι παραβάσεις αυτές τελέσθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (διαχειριστές πιστώσεων), φυσικά πρόσωπα και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικών προστίμων, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε ποσό 2.273.325 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις παράβασης του νομικού πλαισίου, πέραν του χρηματικού προστίμου δόθηκε επιπλέον εντολή στα υπεύθυνα πρόσωπα να αποφύγουν τις παραβάσεις στο μέλλον ή επιβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στους ελέγχους, ανακοίνωση της ΤτΕ αναφέρει πως για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργήθηκαν συνολικά τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι σε δύο Πιστωτικά Ιδρύματα, ένα Σημαντικό Ίδρυμα και ένα Λιγότερο Σημαντικό και δύο σε Ιδρύματα Πληρωμών.

Παράλληλα, εντός του 2025 ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει στο 2024, με βάση το πρόγραμμα ελέγχων που είχε καταρτιστεί για το εν λόγω έτος, σε ένα Λιγότερο Σημαντικό Πιστωτικό Ι και σε ένα Ίδρυμα Πληρωμών το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποδοχής πράξεων πληρωμής (acquiring).

Από τους διενεργηθέντες στο 2025 ελέγχους, διαπιστώθηκαν από την ΤτΕ αδυναμίες όσον αφορά στις θεσπισμένες πολιτικές και τις διαδικασίες πρόληψης ΞΧ/ΧΤ αλλά και στα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ειδικότερα στις διαδικασίες και τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών πελατών για σκοπούς πρόληψης ΞΧ/ΧΤ.