Vivartia: Άνοδος πωλήσεων στα 975,4 εκατ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία το 2024

Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου
Πάνω από 500.000 συνδρομητές της Nova μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες internet, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα Σταθερής τους χωρίς επιπλέον χρέωση
Σημειώθηκε επίσης αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο
Αύξηση EBITDA στα 17,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο (+17% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024)
Με το Κολωνάκι ξεκινά η CrediaBank την ευρύτερη ανακαίνιση του συνόλου των καταστημάτων της
Η απάντηση της Lidl Ελλάς για το πρόστιμο 805.340 ευρώ της ΔΙΜΕΑ: Θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται
Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή, λέει η Lidl
Η επένδυση του The Ellinikon στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των ελκυστικότερων προορισμών για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη
Σκλαβενίτης για το πρόστιμο 1,44 εκατ. ευρώ της ΔΙΜΕΑ: Δεν παραπλανούμε τους πολίτες, θα κινηθούμε νομικά
Τι αναφέρει η επιχείρηση για τα ταμπελάκια
«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Tάκης Θεοδωρικάκος