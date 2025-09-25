Vivartia: Άνοδος πωλήσεων στα 975,4 εκατ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία το 2024

Το 2024 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia αυξήθηκαν κατά 72,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 975,4 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ έναντι 91,9 εκατ. ευρώ το 2023 και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Vivartia, το 2024, οι εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεών τους, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Με την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%, τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, αλλά και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα, ο Όμιλος κατάφερε να ενισχύσει τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών, αλλά και στην ενδυνάμωση του κλάδου της εστίασης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, όλες οι εταιρείες διατήρησαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ηγετική τους θέση και τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του καταναλωτή.

Ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε την οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση σε όλες του τις εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Vivartia απέσπασαν πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις από τον «Eco Vadis», έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας, για τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.