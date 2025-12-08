Volkswagen: Μειωμένο στα 160 δισ. ευρώ το τετραετές επενδυτικό σχέδιο – Πλήγμα από τους δασμούς ΗΠΑ και Κίνας

Στα 160 δισ. ευρώ έως το 2030 σχεδιάζει να επενδύσει ο Όμιλος Volkswagen, αντανακλώντας την επιβολή αυστηρότητας, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο Όλιβερ Μπλουμ.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές δαπάνες, που ενημερώνονται ετησίως στο πλαίσιο του συνεχόμενου πενταετούς επενδυτικού σχεδίου της Volkswagen, συγκρίνονται με 165 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2025-2029 και 180 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2024-2028, με το 2024 να σημειώνει κορύφωση. Το τελευταίο επενδυτικό σχέδιο του ομίλου αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ και του ανταγωνισμού από την Κίνα, αναφέρει το Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όμιλος Volkswagen, συμπεριλαμβανομένων των Porsche και Audi, θα επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια. Η έμφαση δίνεται στη Γερμανία και την Ευρώπη, καλύπτοντας προϊόντα, παραγωγή και υποδομές. Σημαντικά κεφάλαια θα υποστηρίξουν επίσης μελλοντικές τεχνολογίες όπως κυψέλες μπαταριών, λογισμικό και αυτόνομη οδήγηση. Αυτή η σημαντική επένδυση σηματοδοτεί μια ισχυρή δέσμευση για καινοτομία και επέκταση.

Έκτοτε, η Volkswagen, η οποία περιλαμβάνει τις μάρκες Porsche και Audi, έχει πιεστεί από τους δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ και τον έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα, πλήττοντας κυρίως τα κέρδη της μάρκας Porsche, η οποία πουλάει περίπου τα μισά αυτοκίνητα της μόνο σε αυτές τις δύο αγορές.

Ο Μπλούμ δήλωσε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι η εστίαση στο τελευταίο σχέδιο δαπανών ήταν «στη Γερμανία και την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, της τεχνολογίας και των υποδομών. Συμπλήρωσε επίσης ότι οι σκέψεις γύρω από ένα πιθανό εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ εξαρτώνται από την πιθανή ουσιαστική οικονομική υποστήριξη από την Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ η μάρκα Porsche δεν αναμενόταν να αναπτυχθεί στην Κίνα, είπε ότι η τοπική παραγωγή στον ευρύτερο όμιλο Volkswagen ήταν εφικτή και ένα μοντέλο Porsche ειδικά κατασκευασμένο για την κινεζική αγορά θα μπορούσε να έχει νόημα κάποια μέρα.

Ο όμιλος Volkswagen, είναι μια γερμανική πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Βόλφσμπουργκ, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στην Porsche SE, η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά το ήμισυ αλλά ελέγχεται πλήρως από την αυστρο-γερμανική οικογένεια Porsche και Piëch. Η εταιρεία προσφέρει επίσης συναφείς υπηρεσίες, όπως χρηματοδότηση, leasing και διαχείριση στόλου. Το 2024, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις. Διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατατάχθηκε 11η στη λίστα Fortune Global 500 του 2024 με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Το 2024, ο όμιλος Volkswagen ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο σε έσοδα.

Ο Όμιλος Volkswagen πωλεί επιβατικά αυτοκίνητα με τις μάρκες Audi, Bentley, Cupra, Jetta, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda και Volkswagen, μοτοσικλέτες με την επωνυμία Ducati, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με την επωνυμία Volkswagen Commercial Vehicles και βαρέα επαγγελματικά οχήματα μέσω των μαρκών της εισηγμένης θυγατρικής Traton (International Motors, MAN, Scania και Volkswagen Truck & Bus).

Η Volkswagen ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 1937 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και καθιερώθηκε στο Βόλφσμπουργκ για την κατασκευή του αυτοκινήτου που θα γινόταν γνωστό ως Beetle. Η παραγωγή της εταιρείας αυξήθηκε ραγδαία τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Το 1965, εξαγόρασε την Auto Union, η οποία αργότερα παρήγαγε τα πρώτα μεταπολεμικά μοντέλα Audi. Η Volkswagen λάνσαρε μια νέα γενιά οχημάτων με κίνηση στους εμπρός τροχούς τη δεκαετία του 1970, συμπεριλαμβανομένων των Passat, Polo και Golf. Το τελευταίο έγινε το μπεστ σέλερ της. Η Volkswagen απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Seat το 1986, καθιστώντας την, την πρώτη μη γερμανική μάρκα της εταιρείας, και απέκτησε τον έλεγχο της Skoda το 1994, των Bentley, Lamborghini και Bugatti το 1998, της Scania το 2008 και των Ducati, MAN και Porsche το 2012. Οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Κίνα αυξήθηκαν ραγδαία τη δεκαετία του 2010, με τη χώρα να γίνεται η μεγαλύτερη αγορά της, αν και οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά τη δεκαετία του 2020.

Το 2015, αποκαλύφθηκε ότι η Volkswagen είχε χρησιμοποιήσει συσκευές αναστολής για να παραπλανήσει τις περιβαλλοντικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με το πόσο NO (μονοξείδιο του αζώτου) εκπέμπουν τα αυτοκίνητά της. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο δισεκατομμυρίων δολαρίων.