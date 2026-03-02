Υπερταμείο: 5 εταιρείες κατεβαίνουν στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του κτήματος Τατοΐου

Πέντε εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του κτήματος Τατοΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπερταμείου.

Ειδικότερα, οι πέντε εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το κτήμα Τατοΐου, σύμφωνα με το Υπερταμείο είναι, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η ΕΚΤΕΡ, η DIMAND, η ELIA CORPORATION και η REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης.

Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα. H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 65 έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.