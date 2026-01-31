Επιχειρήσεις

Υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG Trade

Το πρώτο φορτίο LNG θα φτάσει στη Ρεβυθούσα και θα σταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο, με ποσότητες έως 1 εκατ. MWh μέσω του Route 1
Τερματικός Σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η ATLANTIC SEE LNG TRADE, η κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, επισπεύδει την υλοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης, ενεργοποιώντας την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συμφωνία για την προμήθεια και πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ήδη από το 2026 – και όχι από το 2030, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Ειδικότερα, η συμφωνία που υπογράφηκε χθες Παρασκευή (30.1.2026) είναι η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz. Το πρώτο φορτίο LNG που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα, θα σταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες.

Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν στην Ουκρανία μέσω του Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία), με ανώτατη ποσότητα το 1 εκατ. MWh (1TWh), στην περίπτωση που οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου διαθέσουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, η οποία κατά το προηγούμενο διάστημα κυμαινόταν σε περίπου 700.000 MWh (0,7 TWh).

Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί συνάντηση στη Ουάσιγκτον στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR (και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE), Αλέξανδρος Εξάρχου και Αμερικανοί αξιωματούχοι, στην οποία και αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών στον νέο κάθετο ενεργειακό διάδρομο.

Επιχειρήσεις
