Ντομπρόβσκις: Να… χτίσουμε πάνω στο Μνημόνιο! Αναλυτές: «Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι για εορτασμούς»

Στο τέλος ενός πολύ μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις σε δηλώσεις του στο CNBC. Το αμερικανικό δίκτυο να κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα, καθώς σήμερα (20.08.2018) ολοκληρώνεται για την Ελλάδα μια οκταετία εξωτερικής οικονομικής βοήθειας.

«Σήμερα, γιορτάζουμε το τέλος ενός πολύ μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις στο CNBC μέσω email. «Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το επίτευγμα, εμμένοντας στις υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές», πρόσθεσε.

Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να τερματίσει ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα που ζήτησαν οι πιστωτές, παρά τις αρχικές αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα άπειρο κόμμα θα κατάφερνε να ολοκληρώσει αυτό το κοπιαστικό έργο, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν δεν έμεινε μόνο στα όσα είπε στο CNBC. Έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και μέσω twitter. «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τους πολίτες της για την έξοδο από το πρόγραμμα σταθερότητας! Υποστηριζόμενη από τους Ευρωπαίους εταίρους, η Ελλάδα πραγματοποίησε μια βαθιά μεταμόρφωση του κράτους και της οικονομίας της. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το επίτευγμα, εμμένοντας σε υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές», έγραψε.

Congratulations to #Greece and its people on exiting the stability programme! Supported by European partners, Greece has undertaken a profound transformation of its state & economy. What matters now is to build on this achievement by sticking to sound fiscal & economic policies.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) August 20, 2018