Παπασταύρου: Φωτοβολταϊκό πάρκο για 300.000 κατοίκους 12 δήμων της Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στην Αιτωλοακαρνανία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο της λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου μαμούθ.

Ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή, όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με νόμο του Υπουργείου που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του ρόλου της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 62%, παρέχοντας ενεργειακή ασφάλεια σε 147.000 αγρότες και πολίτες. Παράλληλα, το έργο αποκτά ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες 17.000 ευάλωτων νοικοκυριών και αφορά άμεσα σχεδόν 300.000 κατοίκους σε δώδεκα δήμους της περιφέρειας.

Η ισχύς του σταθμού προβλέπεται να ανέλθει στα 105 MW, καθιστώντας τον το μεγαλύτερο δημόσιο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιο κτήμα στο Μεσολόγγι (κτήμα Polder), που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέρος της υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο έχουν ενταχθεί για τον σκοπό αυτό 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε: «Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα. 147.000 αγρότες ωφελούνται και 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά αποκτούν δωρεάν ρεύμα. Ήταν ένα θέμα το οποίο οργανωμένα η Περιφερειακή Αρχή μάς είχε θέσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα, έχοντας εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεχής παρουσία στην περιφέρεια και η υλοποίηση πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουν το κόστος της ενέργειας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε: «Ένα μεγάλο όραμα για τη Δυτική Ελλάδα αποκτάει πλέον την υπόσταση να μετατραπεί σε πραγματικό έργο. Και μία μεγάλη προσπάθεια χρόνων παράγει τους πρώτους καρπούς. Η θεσμική κατοχύρωση των ενεργειακών κοινοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μας προσφέρει τις δυνατότητες υλοποίησης του μεγαλύτερου συνεργατικού έργου ενεργειακής δημοκρατίας στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη…».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκε το Μεσολόγγι, όπου προσκύνησε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» ενώ την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων δράσεων, ευρεία σύσκεψη εργασίας με τοπικούς φορείς όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και έργα που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών στην Αιτωλοακαρνανία.