Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρευνες μετριάζουν τους φόβους για «ψαλίδι» στις θέσεις εργασίας

Αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας όλων, δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής οι φόβοι σχετικά με «σάρωμα» στις θέσεις εργασίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο λόγος που δεν επιβεβαιώνονται τα χειρότερα σενάρια για τις θέσεις εργασίας είναι πως αν και η ΑΙ μειώνει τη ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της δημιουργικής ΑΙ, από την άλλη αυξάνει τη ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΤΝ προβλέπεται να δημιουργήσει 69 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2028, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Οι θέσεις αυτές απαιτούν δεξιότητες σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση και ανάπτυξη νέου λογισμικού, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης (μέσα από πανεπιστημιακές σπουδές και προγράμματα επανακατάρτισης) για την απόκτησή τους.

Όπως επισημαίνεται, ο πιο σημαντικός λόγος που επικαλούνται όσοι προβλέπουν ότι η συνολική απασχόληση θα αυξηθεί με τη χρήση της ΑΙ, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που επιφέρει, η οποία έχει γίνει αισθητή και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Εκτιμάται ότι όσο υψηλότερη είναι η παραγωγικότητα τόσο μεγαλύτεροι θα είναι οι πραγματικοί μισθοί και τόσο ισχυρότερη η οικονομική δραστηριότητα, με θετικό αντίκτυπο στο ύψος της απασχόλησης. Αυτό ίσχυσε σε περιόδους μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών στο παρελθόν και μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι θα ισχύσει και στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εταιρείες που ασχολούνται με την επίδραση της ΑΙ στο επιχειρηματικό περιβάλλον, εκτιμούν ότι μπορεί να εισφέρει έως και 13 τρισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030.

Η ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο

Το ευρωπαϊκό δίκτυο οικονομολόγων και ερευνητικό κέντρο Center for Economic Policy Research (CERP), διεξήγαγε έρευνα μεταξύ 12.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και διαπίστωσε πως η ΑΙ έχει αυξήσει κατά μέσο όρο 4% την παραγωγικότητα, αλλά με μεγάλες διαφορές όσον αφορά την κατανομή του οφέλους.

Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και όσες είχαν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν την ΑΙ στην παραγωγική διαδικασία και στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ΑΙ θα αυξήσει την παραγωγικότητα και τους πραγματικούς μισθούς. Διαπιστώνει ότι η ανεργία αυξήθηκε σε ένα μικρό βαθμό σε κατηγορίες εργαζομένων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην ΑΙ. Η ανεργία σε νέους ηλικίας 22-27 ετών, που είναι πιο πιθανό να κάνουν αυτοματοποιημένες δουλειές, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2023 σε επαγγέλματα που είναι περισσότερο ευάλωτα στην ΑΙ.

Πέρα από αυτή την ηλικιακή ομάδα, είναι λίγες οι ενδείξεις εκτεταμένων διαταραχών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο προκαλεί κάποια ανησυχία το ότι οι επιχειρήσεις, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, αναφέρονται όλο και περισσότερο σε κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω της ΑΙ, παρά στη δημιουργία νέων.