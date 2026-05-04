Ταμείο Ανάκαμψης: «Αγώνας δρόμου» για τα επιχειρηματικά δάνεια – Διορία έως τις 29 Μαΐου

Σε κρίσιμη φάση για τα επιχειρηματικά δάνεια μπαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς η 29.05.2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη των συμβάσεων.

Η πίεση είναι εντονότερη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν προχωρημένα επενδυτικά σχέδια, αλλά δεν έχουν ακόμη κλείσει όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές εκκρεμότητες. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης νέων επενδύσεων, καθώς, με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουν ήδη ενεργοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 21,58 δισ. ευρώ. Καθώς όμως πλησιάζει η προθεσμία της 29.05.2026, μεγαλώνει ο κίνδυνος να μείνουν εκτός επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φτάσει κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά δεν έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση.

Ποιους αφορά περισσότερο η διορία

Η προθεσμία της 29ης Μαΐου αφορά κυρίως επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην τελική έγκριση, αλλά δεν έχουν ακόμη περάσει στο στάδιο της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν αρκεί να έχει αξιολογηθεί θετικά το επενδυτικό σχέδιο. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα τα τεχνικά, τραπεζικά και νομικά σημεία του φακέλου.

Η πίεση είναι μεγάλη και για τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να ολοκληρώσουν ελέγχους, εγκρίσεις και συμβάσεις μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Για τις επιχειρήσεις, κάθε καθυστέρηση σε δικαιολογητικά, εξασφαλίσεις, ίδια συμμετοχή ή τεχνικές εκκρεμότητες μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο πριν από την τελική ημερομηνία.

Η προθεσμία αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικά βρίσκεται κοντά στην τελική φάση υλοποίησης. Η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ τα υπόλοιπα ορόσημα πρέπει να κλείσουν μέσα στα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα.


















































