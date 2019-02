Αλλά αν μη τι άλλο ο Χοακίν Αλμούνια είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την Ελλάδα. Τόσες και τόσες φορές έχει έρθει. Μάλλον αυτό θα σκέφτηκε ο Κλάους Ρέγκλινγκ όταν τον επέλεξε. Κάποιοι, άλλωστε, δεν χάνονται, είναι γνωστό αυτό.

Αν προσπαθήσει να κάνει κανείς ένα ταξίδι στο χρόνο θα διαπιστώσει ότι η σχέση του Χοακίν Αλμούνια με την Ελλάδα κρατά τουλάχιστον από το 1999. Τότε ήταν ακόμα γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος της Ισπανίας. Είχε (ακόμα), λίγα είναι η αλήθεια, μαύρα μαλλιά. Και μούσια. Αγνώριστος δηλαδή.

Τον Μάρτιο του 1999, ως γγ των Σοσιαλιστών της Ισπανίας είχε έρθει στην Ελλάδα για να μιλήσει, που αλλού, στο 5ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Είχε συναντηθεί και με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

Αλλά ακόμα κι όταν το ΠΑΣΟΚ έφυγε από την εξουσία, ο Επίτροπος Αλμούνια, πια, συνέχισε να έρχεται στην Ελλάδα.

Και με τον Γιώργο Αλογοσκούφη είχε συναντηθεί και με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα ταξίδια στην Ελλάδα έμεναν σταθερά κι ας άλλαζαν οι κυβερνήσεις.

Η τελευταία φορά που ήρθε ως Επίτροπος ήταν το 2014 και συνάντησε τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Ξανάρθε, όχι ως επίτροπος, σε εκδήλωση του Economist τον Ιανουάριο του 2016, όπου μίλησε μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Βέρνερ Χόγιερ.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης να διορίσει τον Χοακίν Αλμούνια «ανεξάρτητο αξιολογητή», o oποίος, με την υποστήριξη μίας ομάδας του ESM, αλλά και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, θα αξιολογήσει το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας που έλαβε η Ελλάδα από τον Μηχανισμό, ανακοινώθηκε την Πέμπτη (21.02.2019).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM, ο Χ. Αλμούνια διορίστηκε ως «ανεξάρτητος αξιολογητής υψηλού επιπέδου» από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM, Mάριο Σεντένο, σε συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ και σε διαβούλευση με τα 19 μέλη του Μηχανισμού.

Press Release: Joaquín Almunia to lead #ESM evaluation on financial assistance to #Greece https://t.co/FGBMpSFX02 @AlmuniaJoaquin pic.twitter.com/BDrn2GE2FZ

— ESM (@ESM_Press) February 21, 2019