Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα με τα vouchers διακοπών

Οι αιτήσεις του Κοινωνικού Τουρισμού ξεπέρασαν τις 800.000
The old town of Nafplion in Greece with tiled roofs, small port, bourtzi castle, Palamidi fortress
Ρεκόρ των αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις του Κοινωνικού Τουρισμού ξεπέρασαν τις 800.000. Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, άνοιξε σήμερα (4.5.2026) η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευση της Υπηρεσίας για συνεχή αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων δράσεων.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

