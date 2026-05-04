Αγορές: Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ, πιέσεις σε Ευρώπη και επιφυλακτικότητα στη Wall Street

Ανοδικά ξέσπασαν οι τιμές των μετοχών στο κλείσιμο της σημερινής (4.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, κινούμενη κόντρα στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών που δημιουργεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ οδηγώντας σε άλμα τις τιμές των πετρελαίου.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.223,61 μονάδες (+1,60%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.987.999 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+5,70%), των ΕΛΠΕ (+2,69%), του ΟΛΠ (+2,52%), της Metlen (+2,34%) και της Motor Oil (+1,84%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,04%), της Jumbo (-1,89%), της ΕΥΔΑΠ (-1,36%) και της Aegean Airlines (-1,35%).

Οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωναν πτώση σήμερα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανή αναζωπύρωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 οδεύοντας στο κλείσιμο υποχωρεί κατά 0,60%, αντιστρέφοντας τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίς το πρωί. Τα κύρια χρηματιστήρια είναι όλα στο κόκκινο, ενώ και οι περιφερειακές μετοχές παρουσίασαν σε μεγάλο βαθμό αρνητική πορεία. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 παραμένει κλειστός λόγω της αργίας για την έναρξη της άνοιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Wall Street, o S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης Russell 2000 καταγράφει νέο υψηλό καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, πυροδοτώντας περαιτέρω ανησυχίες για την αστάθεια στην περιοχή. Ο Nasdaq και ο Dow Jones σημειώνουν πτώση.

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Προοδευτική και Mediterra

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά, από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν δημοσίευσε εντός της προβλεπόμενης από τον Ν. 3556/2007 προθεσμίας την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025.

Επίσης το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε., για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2025, για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής της διατυπώνει «Γνώμη με Επιφύλαξη» στην έκθεση του ελεγκτή, έως ότου η εταιρεία προβεί σε αναδιατύπωση και αναδημοσίευση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως πιστοποιούνται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της.