Πιερρακάκης από Δουβλίνο: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα – Οι ανταγωνιστές, οι επενδύσεις και η τεχνολογία δεν περιμένουν

Στην ανάγκη ενός διακρατικού συστήματος τραπεζών και οικονομικής συνεργασίας αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο Eurofi Financial Forum στο Δουβλίνο.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου ο στρατηγικός ανταγωνισμός εντείνεται και η οικονομική ισχύς μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε γεωπολιτική ισχύ. Η τεχνολογία, η ενέργεια, το εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, οι τράπεζες, ακόμη και τα νομίσματα της Ευρώπης, έχουν γίνει εργαλεία στρατηγικής επιρροής.

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«Κλειδί» οι αποταμιεύσεις

Το θετικό είναι ότι η Ευρώπη διαθέτει αποταμιεύσεις, ωστόσο απαιτείται ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα ικανό να κινητοποιεί αποτελεσματικά αυτές τις αποταμιεύσεις σε μεγάλη κλίμακα και να τις κατευθύνει προς τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Σε αυτό αποσκοπεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που στόχο έχει να συνδέσει αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και να δημιουργήσει βαθύτερες και περισσότερο ενοποιημένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες παρέχουν περίπου το 70% της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο η ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δεν υπάρξει ένας ανταγωνιστικός και ενοποιημένος τραπεζικός τομέας.

Γι’ αυτό, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν αποτελεί απλώς μια ατζέντα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά κρίσιμο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης, την ίδια στιγμή που ο τραπεζικός τομέας της παραμένει κατακερματισμένος κατά μήκος των εθνικών συνόρων, δεν διαθέτει επαρκή κλίμακα και τμήματα του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της παραμένουν αδικαιολόγητα περίπλοκα.

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Επίσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «περίπου το 16% του εταιρικού δανεισμού στη ζώνη του ευρώ είναι διασυνοριακό, με τους τραπεζικούς ομίλους να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων και ρευστότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, γεγονός που περιορίζει τόσο την ενοποίηση όσο και τη συγκέντρωση του κλάδου».

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η άρση αυτών των περιορισμών θα μπορούσε να απελευθερώσει ρευστά στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας ύψους 230 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις και υποβολής αναφορών εκτιμάται σε περίπου 24 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ, επομένως, έχει ανάγκη από ένα απλούστερο και πιο αναλογικό πλαίσιο και από μεγαλύτερη ενοποίηση και μεγαλύτερη κλίμακα.

Η κλίμακα είναι σημαντική, διότι αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Αναλογικά με το ενεργητικό τους, οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες επενδύουν στην τεχνολογία πάνω από δυόμισι φορές περισσότερο από ότι επενδύουν οι ευρωπαϊκές.

Έτσι, η βαθύτερη ενοποίηση και η περαιτέρω διασυνοριακή συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου θα μπορούσαν να παρέχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες την κλίμακα που χρειάζονται για να επενδύουν, να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται, ενώ παράλληλα θα ενίσχυαν την ικανότητά τους να διοχετεύουν τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Ενοποιημένη Ευρώπη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για μια Ευρώπη περισσότερο ενοποιημένη, πιο ανταγωνιστική και, τελικά, ισχυρότερη.

Για να καταστεί αυτό εφικτό, απαιτείται πρόοδος σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

Πρώτον, ενοποίηση και κλίμακα. Να αρθούν, δηλαδή, τα διασυνοριακά εμπόδια, να διευκολυνθεί η περαιτέρω συγκέντρωση και να επιτραπεί η αποτελεσματικότερη διακίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας. Δεύτερον, εμπιστοσύνη και κοινές δικλείδες ασφαλείας: ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων, της ρευστότητας και της εξυγίανσης, καθώς και της ασφάλισης καταθέσεων, διότι μια μεγαλύτερη ενοποίηση απαιτεί και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και τρίτον, ανταγωνιστικότητα. Να απλοποιηθεί το πλαίσιο, να ενισχυθεί η αρχή της αναλογικότητας και να βελτιωθεί η συνέπεια της εποπτείας, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα που έχει οικοδομηθεί μέχρι τώρα.

Ο στόχος της τραπεζικής ένωσης είναι απολύτως σαφής, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη που σχολίασε σχετικά ότι πρόκειται για «μια ισορροπημένη μεταρρύθμιση, την οποία κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να αναγνωρίσει ως δίκαιη και η οποία, συλλογικά, θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη, περισσότερο ενοποιημένη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Κλείνοντας, σημείωσε: «πρέπει να βρούμε αυτό το κοινό έδαφος γρήγορα. Οι ανταγωνιστές μας δεν περιμένουν. Οι επενδύσεις δεν περιμένουν. Και ασφαλώς η τεχνολογία δεν περιμένει.»