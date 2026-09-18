Το φυσικό αέριο προς τα 80 ευρώ/MWh – Ανησυχούν τα χαμηλά αποθέματα και τα σχέδια της Γερμανίας για προμήθειες

Αντίθετα με την πτωτική τάση στο πετρέλαιο, οι τιμές του φυσικού αερίου κινούνται ανοδικά κερδίζοντας έδαφος προς τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τα χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες της Ευρώπης.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στα 78 ευρώ/MWh στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας την Παρασκευή (18.9.2026) πλησιάζοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τρεισήμισι και πλέον ετών, καθώς οι παράγοντες της αγοράς αξιολογούν τις προοπτικές εφοδιασμού της περιοχής την ώρα που στις αποθήκες η πληρότητα θεωρείται χαμηλή.

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Η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα με τα αποθέματα φυσικού αερίου της να βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών καθώς οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες κατά περίπου 68%.

Οι παρατεταμένες διαταραχές στις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο και οι πρωτοφανείς καύσωνες του καλοκαιριού έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Η κατάσταση αυτή έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των προμηθειών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, όπου οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται κατακόρυφα, ειδικά στις βόρειες χώρες.

Η ισχυρή ζήτηση από την Ασία και άλλους αγοραστές ενδέχεται επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα φορτία LNG μόλις επικρατήσουν ψυχρότερες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν σαφέστερες ενδείξεις σχετικά με τα σχέδια της Γερμανίας για την αγορά φυσικού αερίου, καθώς τυχόν αύξηση των αγορών θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις τιμές, δεδομένης της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς. Aς σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας στις αποθήκες φυσικού αερίου, περίπου 56%.