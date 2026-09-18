Τα οφέλη για ΔΕΗ και Amazon από το νέο data center στην Κοζάνη

Η Amazon, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη, θα αποτελέσει τον συνέταιρο της ΔΕΗ για τη δημιουργία του μεγάλου κέντρου δεδομένων στον Αγ. Δημήτριο Κοζάνης. Ο αμερικανικός όμιλος είναι ένας γίγαντας στον τομέα του εμπορίου και της Τεχνητής Νοημοσύνης, με μια κεφαλαιοποίηση που φτάνει τα 2,7 τρισ. δολάρια και έσοδα 200 δισ. κάθε τρίμηνο.

Οι σχετικές συζητήσεις διήρκησαν μήνες και πλέον ολοκληρώθηκαν με τον πλέον θετικό για την ελληνική επιχείρηση τρόπο. Βάσει του μνημονίου συνεργασίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, η ΔΕΗ θα παρέχει την υλική υποδομή και την ενέργεια για να λειτουργήσει το data center, ενώ η Amazon θα προσφέρει τις υποδομές πληροφορικής. Η διάρκεια της συνεργασίας προσδιορίζεται σε 15 έτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη δική του ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι η συμφωνία προβλέπει διμερές συμβόλαιο (ΡΡΑ), βάσει του οποίου η ΔΕΗ θα παρέχει πράσινη ενέργεια στην Amazon. Κάτι που άλλωστε αποτελούσε προϋπόθεση, καθώς αντίστοιχοι όμιλοι του εξωτερικού κατά κανόνα δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό από ορυκτά καύσιμα στις εγκαταστάσεις τους.

Σε πρώτη φάση το έργο θα έχει μια ισχύ 300 MW, με προοπτική να αναβαθμιστεί μελλοντικά στο 1 GW. Ο προγραμματισμός της ΔΕΗ περιλαμβάνει την τροφοδοσία με ενέργεια που δεν θα προέρχεται από το δίκτυο, αλλά από μονάδες φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης και αντλησιοταμίευσης στην ίδια την περιοχή, που θα αναπτυχθούν για αυτό το σκοπό.

Έτσι, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δυσμενής επίδραση στις τιμές ρεύματος που πληρώνουν οι υπόλοιποι καταναλωτές. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα, αν αναλογιστούμε τις αντιδράσεις που παρατηρούνται σε περιοχές του πλανήτη, ιδίως στις ΗΠΑ, σε περιπτώσεις όπου τα data center «ρουφάνε» ρεύμα από το δίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΔΕΗ φιλοδοξεί να εξασφαλίσει και πρόσθετα οφέλη από τη συνεργασία με την Amazon σε όρους τεχνογνωσίας. Δεδομένης της επέκτασης του εγχώριου ομίλου σε νέους τομείς, όπως η λιανική και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ΔΕΗ θα αντλήσει πολύτιμα συμπεράσματα για το πως λειτουργεί ένας παγκόσμιος ηγέτης στους συγκεκριμένους τομείς.

Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, ότι η επιλογή της Amazon να στραφεί στην Ελλάδα για τις ανάγκες της έχει ενδεχομένως και μια γεωπολιτική αιτία. Τους προηγούμενους μήνες διάφορα data center που λειτουργούσε σε αραβικές χώρες υπέστησαν σοβαρά πλήγματα από το Ιράν.

Μόλις αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι παρά τις προσπάθειες, υπήρξε απώλεια δεδομένων σε αυτές τις εγκαταστάσεις, κάτι που προφανώς αποτελεί κόλαφο για την Amazon. Έτσι, η αμερικανική εταιρεία μάλλον προτιμά πλέον να επενδύει σε πιο ασφαλείς προορισμούς.