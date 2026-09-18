Το πετρέλαιο «επιστρέφει» στα 100 δολάρια – Ελπίδες ενόψει της συνάντησης Τραμπ με ηγέτες των χωρών του Κόλπου

Στο «κόκκινο» παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση των ελπίδων για διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ροής ενέργειας από τον Κόλπο έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι.

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Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε και κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18.9.2026), συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό, WTI, που διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Το κλίμα έχουν ευνοήσει οι πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία που στοχεύει στην αποκατάσταση περίπου της μισής δυναμικότητας του αγωγού East-West εντός των ημερών, ενώ η πλήρης λειτουργία του αναμένεται να επανέλθει εντός έξι εβδομάδων. Στο μεταξύ, το βασίλειο αναδρομολογεί ορισμένες εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Πλοία μεταφοράς μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ προτού το φορτώσουν σε δεξαμενόπλοια που αναμένουν έξω από το στενό πέρασμα, περιορίζοντας έτσι την έκθεσή τους σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για παρότρυνση της Κίνας προς το Ιράν να συμβάλει στον περιορισμό των ανταρτών Χούθι, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ριάντ, καθώς η ομάδα των ανταρτών κλιμάκωσε τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν, ενόψει της συνάντησής του με ηγέτες των χωρών του Κόλπου στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.