«Πληγή» το ντίζελ παρά τη νέα κρατική επιδότηση – Σενάριο για μείωση του ΕΦΚ μέσω ΕΕ

Δεύτερη κατά σειρά ενεργειακή προτεραιότητα θεωρεί η κυβέρνηση το ντίζελ, μετά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά πριν τη βενζίνη, όπως τόνισε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντιμέτωπη με μια αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1,1 ευρώ ανά λίτρο πέρυσι, σε σχεδόν 2 ευρώ φέτος, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταθεί άπραγη, υπογράμμισε.

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Έτσι, την προσεχή Δευτέρα θα γίνουν ανακοινώσεις μέτρων από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, μέσω των οποίων η τιμή θα πέσει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Οι παρεμβάσεις θα στηριχθούν τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τα διϋλιστήρια.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι επιπρόσθετα οι καταναλωτές θα ωφεληθούν και από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης το φετινό χειμώνα.

Η ΕΕ θα κρίνει τη μείωση της φορολογίας στο ντίζελ

Στο φλέγον θέμα του ντίζελ, αποφασίστηκε να συνεχιστεί για έναν ακόμη μήνα τον Οκτώβριο η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο για τους οδηγούς, όπως και αναμενόταν.

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Όμως, δεδομένου του ότι η τιμή του εν λόγω καυσίμου είναι ήδη στα 2,15 ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει φτάσει πλέον στα όριά της.

Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης κρίνει πως το εν λόγω θέμα περνάει και μέσα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αν η ΕΕ δώσει το πράσινο φως για υπέρβαση των δημοσιονομικών δαπανών, τότε η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να μειώσει τον ΕΦΚ στο ντίζελ για πρώτη φορά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η μείωση θα ήταν έκτακτη και θα διαρκούσε για όσο μαίνεται η ενεργειακή κρίση.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μείωση της ενεργειακής φορολογίας έχει μπει ήδη εδώ και μήνες στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ίδια η ΕΕ έχει προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο ως πιθανή λύση για τις κυβερνήσεις. Όμως, το κάθε κράτος έχει άλλες ανάγκες και στην Ελλάδα ο ΕΦΚ των καυσίμων αποτελούσε πάντα «ιερή αγελάδα».

Τα δημοσιονομικά περιθώρια

Σήμερα εκτιμάται ότι απομένει διαθέσιμος ένας δημοσιονομικός χώρος έως 200 εκατ. ευρώ για τις παρεμβάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση ώστε να στηρίξει τους καταναλωτές.

Όλο το προηγούμενο εξάμηνο τα διάφορα μέτρα στήριξης εξάντλησαν σε ένα βαθμό τα αρχικά οικονομικά αποθέματα. Πλέον οι προβλέψεις για ένα δύσκολο χειμώνα στα ενεργειακά σημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το όλο θέμα με περισσότερη αίσθηση επείγοντος, αλλά και σε ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από ότι ίσως υπολόγιζε στην αρχή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αντοχές της οικονομίας απέναντι στην κρίση θα δώσουν τη Δευτέρα τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Η διεθνής εικόνα

Στο διεθνές πεδίο, η τιμή του ντίζελ στην περιοχή της Μεσογείου έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου σε ιστορικό υψηλό με 1.664 δολάρια ανά τόνο, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από την αντίστοιχη στη Βόρεια Ευρώπη, που διαμορφώθηκε στα 1.642 δολάρια.

Όλα αυτά ενώ το spread μεταξύ ντίζελ και αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάνοντας επίσης σε ρεκόρ.

Ιδιαίτερες συνθήκες παρατηρούνται πλέον στην παραγωγή των καυσίμων και πετρελαιοειδών, καθώς τα διϋλιστήρια ανά την υφήλιο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το υψηλότατο περιθώριο του ντίζελ. Έτσι, προτεραιοποιούν τη δική του παραγωγή εις βάρος άλλων προϊόντων, όπως η βενζίνη.

Στην περίπτωση του ντίζελ, το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη αργού πετρελαίου, δηλαδή πρώτης ύλης. Πολύ μεγαλύτερη επίδραση έχει η έλλειψη διϋλιστικής δυναμικότητας, καθώς ένα σημαντικό κλάσμα της έχει πάψει να λειτουργεί πλέον σε Ρωσία και Μέση Ανατολή, μειώνοντας το πόσο καύσιμο μπορεί να παραχθεί.