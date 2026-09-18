Τράπεζες: Η αναβάθμιση φέρνει νέο ράλι – Εισροές 2,2 δισ. ευρώ προβλέπει το Bloomberg

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών οδεύουν προς νέα άνοδο, μετά την αξιοσημείωτη ανάκαμψη που σημείωσαν από την εποχή της κρίσης χρέους της χώρας, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες επιστρέφουν στον κορυφαίο δείκτη αναφοράς της Ευρώπης τη Δευτέρα.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg που σημειώνει ότι οι τράπεζες Εθνική, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank θα επανενταχθούν στον δείκτη Stoxx Europe 600 την επόμενη εβδομάδα, όταν τεθεί σε ισχύ η αναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον πάροχο του δείκτη.

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Η αναβάθμιση του οίκου Stoxx έρχεται περίπου δέκα χρόνια αφότου η Ελλάδα υποβαθμίστηκε σε αναδυόμενη αγορά και θα ανοίξει την πόρτα σε ένα νέο κύμα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων παθητικών κεφαλαίων που παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες και διαχειριστών που επενδύουν αποκλειστικά στις ανεπτυγμένες αγορές.

Από τα capital controls στην αναβάθμιση

Ο κλάδος έχει σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη από την περίοδο της κρίσης, όταν η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε για πέντε εβδομάδες το 2015, η χώρα βρέθηκε σε κλοιό ελέγχων κεφαλαίου και οι μετοχές των τραπεζών κατέρρευσαν 94%. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα ανέταξε την οικονομία της, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Ο δείκτης τραπεζών FTSE ATHEX έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 400% τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες ξεπέρασαν σε απόδοση τις άλλες ευρωπαϊκές στην ΕΕ σημειώνοντας άνοδο πάνω από 30% φέτος. Αυτό συγκρίνεται με άνοδο 22% για τον δείκτη Euro Stoxx Banks στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν.

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«Αργά αλλά σταθερά η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη και δεν πρόκειται πλέον για μια ιστορία αναδιάρθρωσης», δήλωσε ο Eglé Fredriksson, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην East Capital Group αναφερόμενος στο ελκυστικό προφίλ της Ελλάδας έναντι της ανεπτυγμένης Ευρώπης.

«Τα χρόνια που αφιερώθηκαν στον αγώνα για επιβίωση έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα απόδοσης που είναι σπάνια στον τραπεζικό τομέα ενώ τώρα συνδυάζεται με μια πολύ πιο υγιή ελληνική οικονομία», ανέφερε ο επενδυτής Joe Faraday, επικεφαλής ευρωπαϊκών μετοχών στην Baillie Gifford.

Το Bloomberg αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, σχόλια της Jefferies ότι η Ελλάδα προσφέρει μία από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές αγορές της Ευρώπης και κάνει ειδική αναφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλα επιτεύγματα που έχουν ήδη προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών.

Ωστόσο, τονίζεται ότι η συμπερίληψη στον δείκτη Stoxx 600 θα προσελκύσει και παθητικό χρήμα στις μετοχές. Οι τέσσερις τράπεζες συνολικά εκτιμάται ότι θα δουν εισροές περίπου 2,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase & Co.

Επίσης, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν μεταξύ των φθηνότερων στην Ευρώπη. Ο μέσος δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (price-to-book ratio) που ανέρχεται σε 1,3 φορές και είναι πάνω από 20% χαμηλότερος από αυτόν των ιταλικών τραπεζών και σχεδόν 30% χαμηλότερος από αυτόν των ισπανικών τραπεζών, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Το Bloomberg αναφέρεται μεταξύ άλλων στα θετικά σχόλια αναλυτών όπως της Deutsche Bank (Alfredo Alonso) και της Morgan Stanley (Matthew Nguyen και Chiara Zangarelli) αλλά και στην επόμενη αναβάθμιση που αναμένεται από τον οίκο MSCI τον Μάιο του 2027.

Σημειώνεται ότι εκτός από τις παραπάνω τράπεζες, πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές πρόκειται επίσης να ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 τη Δευτέρα (21.9.2026), συμπεριλαμβανομένων των Metlen Energy & Metals, ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα, Motor Oil και Jumbo.