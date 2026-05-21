Ο ΟΠΕΚ+ δηλώνει ότι θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στην αγορά – Το νέο αποκλιμακώνει τις τιμές

Σε νέα αύξηση παραγωγής στο πετρέλαιο προσανατολίζεται ο ΟΠΕΚ+ επιχειρώντας να καθησυχάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και να περιορίσει την έντονη άνοδο των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Οι επτά βασικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ+ αναμένεται να εγκρίνουν αύξηση του στόχου παραγωγής κατά περίπου 188.000 βαρέλια πετρέλαιο ημερησίως για τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reuters, συνεχίζοντας τη σταδιακή χαλάρωση των περικοπών παραγωγής που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αγορές ερμήνευσαν θετικά την πρόθεση αύξησης της παραγωγής, με αποτέλεσμα να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές του αργού, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει πρόσθετη προσφορά στην αγορά.

Ο δείκτης αναφοράς Brent διαπραγματευόταν το απόγευμα της Πέμπτης (21.5.2026) στην περιοχή των 106–109 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το WTI κινούνταν κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλ

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη ροή πετρελαίου. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ+ μειώθηκε στα 33,19 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο από 42,77 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν πάντως σε υψηλά επίπεδα, με την αγορά να ανησυχεί ότι ενδεχόμενη παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα ενεργειακού πληθωρισμού διεθνώς, επηρεάζοντας καύσιμα, μεταφορές και βιομηχανικό κόστος παραγωγής.

Ενδεικτικό της αυξητικής τάσης είναι ότι τις τελευταίες μέρες οι τιμές του πετρελαίου κινούνται κοντά στα 110 δολάρια ανά βαρέλι ή και το ξεπερνούν, πιέζοντας εκ νέου τις αγορές.