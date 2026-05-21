Credia Bank: Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη 13 εκατ. ευρώ και αύξηση 17% στο πρώτο τρίμηνο – Τι δήλωσε η Βρεττού

Σημαντική δυναμική ανάπτυξης και βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας ενεργητικού αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Credia Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 13 εκατ. ευρώ και να αυξάνονται κατά 17% σε ετήσια βάση.

Η Credia Bank πέρα από το εντυπωσιακό νούμερο στα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους 964 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 (+43% σε ετήσια βάση), με αποτέλεσμα η καθαρή πιστωτική επέκταση να ανέλθει στα 459 εκατ. ευρώ έναντι 233 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 97% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ, λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, προσαρμοσμένο για το χαρτοφυλάκιο Galene (χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους 89 εκατ. ευρώ το οποίο εξαγοράστηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2025) διευρύνθηκε κατά 21 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση στο 2,20% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ σημείωσε οριακή αύξηση και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 11,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση και κατά 0,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, παρά την εποχικότητα του τριμήνου, ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα .

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 17,9% των επαναλαμβανόμενων εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 504 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025 ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν αύξηση κατά 14%.

Μάλτα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στα παραπάνω στοιχεία, επισημαίνοντας πως «η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω της πρόσφατης ΑΜΚ, μaς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να θωρακιστούμε έναντι κάθε πιθανής πρόκλησης λόγω της τωρινής αβεβαιότητας».

Παράλληλα, τόνισε πως εξετάζουν περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες «σε άλλους τομείς προϊόντων, όπως Bancassurance και wealth management, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, που ήδη σημείωσαν αύξηση 55% στο Α΄ τρίμηνο του 2026».

Ανέφερε ότι η τράπεζα πλέον διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες της, ενώ στάθηκε στο ότι η ενσωμάτωση της HSBC Malta, που θα σημάνει και την είσοδο της τράπεζας στην αγορά της Μάλτας και θα διπλασιάσει τα μεγέθη της Credia Bank.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ. ευρώ το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και της δημιουργίας πρόσθετων λειτουργικοτήτων που θα εξορθολογήσουν το κόστος της επιχείρησης. Όπως επισήμανε η Ελένη Βρεττού, «το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας . Το νέο μας e-banking & mobile banking επανασχεδιάζονται παράλληλα με το website μας ώστε να είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας στο Δ’ τρίμηνο του έτους».