Κίνδυνος για έλλειψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενόψει του επόμενου χειμώνα – Χαμηλά η στάθμη στις αποθήκες

Κοντά στο 37% πληρότητας βρίσκονται σήμερα οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου, καθώς γεμίζουν με έναν ρυθμό που κρίνεται ανεπαρκής ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Η αργή αναπλήρωση στις αποθήκες φυσικού αερίου οφείλεται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες προτιμούν να περιμένουν να αγοράσουν ποσότητες τους επόμενους μήνες, με την ελπίδα ότι θα έχει λήξει η διαταραχή στον Περσικό Κόλπο και οι τιμές θα υποχωρήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη, μεγάλες εταιρείες όπως η Equinor προειδοποίησαν ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι αποθήκες δεν θα φτάσουν το επιθυμητό 80% ενόψει του χειμώνα. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί απροετοίμαστη σε όρους εφοδιασμού, ιδίως αν επικρατήσει ψύχος ή νέα προβλήματα στην προμήθεια.

Η κατάσταση έχει ταυτόχρονα σοβαρές συνέπειες και σε όρους ενεργειακού κόστους. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αγορές αερίου για τις αποθήκες θα συμπέσουν με τους θερινούς μήνες αιχμής, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, σημαίνει ότι θα υπάρξει σημαντική ανοδική πίεση στις τιμές.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. Ακόμα, όμως και αν ανοίξουν, εκτιμάται ότι η τιμή του αερίου ενδεχομένως να μην υποχωρήσει όσο θα ήθελαν οι καταναλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο TTF βρίσκεται κοντά στα 50 ευρώ/MWh, όντας αυξημένο την τελευταία εβδομάδα. Αρκετοί αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο, δίχως να αποκλείονται σενάρια για 100 ευρώ τον προσεχή χειμώνα.

Χθες στέλεχος της Κομισιόν αναφέρθηκε στο όλο θέμα, λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να περιορίσει την κατανάλωσή της κατά 15% φέτος, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή της αποδοτικότητα λαμβάνοντας σχετικά μέτρα. Πάντως, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, πέραν μιας σειράς συστάσεων.