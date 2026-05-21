Wall Street: Τα σενάρια για λήξη πολέμου έφεραν θετικό πρόσημο – Νέο ιστορικό υψηλό για Dow Jones

Με κέρδη έκλεισε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21.5.2026), λόγω των σεναρίων για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, που «έκοψαν τη φόρα» των τιμών στο πετρέλαιο.

Παρά το ότι η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με αρνητικό πρόσημο, λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της Wall Street τα σενάρια περί προσχεδίου ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ιράν προκειμένου να λάβει τέλος ο πόλεμος, έδωσαν πνοή αισιοδοξίας στους επενδυτές, οι οποίοι αναθάρρησαν από τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο, που ενδεχομένως οφείλονται και στην είδηση περί αύξησης της παραγωγής από τις ισχυρές δυνάμεις του ΟΠΕΚ+.

Ωστόσο, οι επενδυτές στην αγορά πετρελαίου εκτιμούν ότι οι τιμές του brent θα κινηθούν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στον επόμενο χρόνο, όπως αναφέρουν αναλυτές, και δεν πείθονται μέχρι να δουν απτά αποτελέσματα ως προς την αποκλιμάκωση του πολεμικού μετώπου.

Ο βιομηχανικός Dow Jones έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς ενισχύθηκε κατά 0,55% ή 276 μονάδες στις 50.285, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο της τάξης του 0,17% στις 7.445 μονάδες και o τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο +0,09% στις 26.293 μονάδες.

Η αλλαγή κλίματος επηρέασε και την αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,57%, επεκτείνοντας την πτώση από το επίπεδο πάνω από το 4,68% που είχε αγγίξει πριν από δύο ημέρες, την υψηλότερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 30ετούς που είχε εκτιναχθεί την Τετάρτη σε υψηλό δύο δεκαετιών, έπεσε στο 5,09%.