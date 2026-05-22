Το πετρέλαιο σε ανοδική τροχιά με φόντο την «κόντρα» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου μετά από αναφορές ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν διέταξε να παραμείνουν στη χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, εξέλιξη που περιπλέκει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς η κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης παραμένει κεντρική απαίτηση των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή το Ιράν φέρεται να συνεργάζεται με το Ομάν για την επιβολή συστήματος διοδίων επισημοποιώντας τον έλεγχό του επί της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μια εξέλιξη που επιτείνει την αβεβαιότητα πυροδοτώντας νέα άνοδο για το πετρέλαιο.

Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας ότι η πλωτή οδός πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ελεύθερη και χωρίς τέλη διοδίων.

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύονται πάνω από τα 104 με 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (22.5.2026) σημειώνοντας άνοδο πάνω από 1,5%.

Στο ίδιο μοτίβο, το αργό τύπου WTI ενισχύεται επίσης, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να διαπραγματεύονται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Έτσι, διακόπτεται μια μικρή περίοδος αποκλιμάκωσης των τιμών στον απόηχο προσδοκιών ότι τα αντιμαχόμενα μέρη θα μπορούσαν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία.

Εξάλλου, ανησυχίες πυροδοτούν και οι προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για το μέλλον της αγοράς πετρελαίου, λέγοντας ότι αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου θα μπουν στην «κόκκινη ζώνη» τον Ιούλιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπάρχουν «ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια» γύρω από μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι Πακιστανοί μεσολαβητές αναμένεται να επισκεφθούν την Τεχεράνη, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν την τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον.