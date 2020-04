Ο συνολικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων του ιδρυτή της Amazon.com Inc, Τζεφ Μπέζος και του επικεφαλής της Tesla Inc, Ίλον Μασκ, αυξήθηκε σχεδόν κατά 10% κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Το γεγονός καταγράφει έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών (IPS).

Η κατακόρυφη αύξηση των περιουσιών για τους πλουσιότερους άνδρες στην Αμερική καταγράφεται μάλιστα σε μια περίοδο που 22 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας.

Ακόμη και όταν η ευρύτερη οικονομία αντιμετώπιζε ύφεση, οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας αιχμής και μέσων επικοινωνίας από το σπίτι, όπως το Zoom, σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο κατά τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της αυξημένης χρήσης των τηλεδιασκέψεων και της τεχνολογίας για την τηλεργασία, ενισχύοντας έτσι την καθαρή αξία των συμμετοχών που έχουν οι δισεκατομμυριούχοι ιδρυτές τους στις εταιρείες αυτές.

«Αυτή είναι η ιστορία δύο πανδημιών, με πολύ άνισες θυσίες», δήλωσε, παραφράζοντας το γνωστό “Ιστορία δύο πόλεων”, ο συνυπογράφων την έκθεση Τσακ Κόλινς.

Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 10ης Απριλίου φέτος, 34 από τους πλουσιότερους, δισεκατομμυριούχους της χώρας είδαν την καθαρή αξία της περιουσίας τους να αυξάνεται κατά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αναφέρεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση της IPS, οκτώ από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους, ανάμεσά τους ο Μπέζος, ο ιδρυτής της Zoom Video Communications Inc, Έρικ Γιούαν και ο Μασκ, είδαν μία αλματώδη αύξηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη συνολική καθαρή αξία της περιουσίας τους.

Ο Μασκ διατηρεί το 18,5% των μετοχών της Tesla, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί κατά 73%, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις από τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιορισμένη περίοδος του κορονοϊού.

Ο Μπέζος έχει το 15,1% των μετοχών της Amazon, οι οποίες έχουν κερδίσει ένα επιπλέον 31%, μιας και οι καταναλωτές που μένουν σπίτι τους βασίζονται στις διαδικτυακές παραγγελίες από την πλατφόρμα του.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο άνω του 80,6% , εκτιμήσεις που είναι προσαρμοσμένες και στον πληθωρισμό, προστίθεται στην ίδια έκθεση.

Πηγή: Reuters/ΑΠΕ-ΜΠΕ