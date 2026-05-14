Κομισιόν: Ποιες είναι οι αποτελεσματικότερες δράσεις που εφαρμόζονται σε ΕΕ και Ελλάδα για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Σειρά πρακτικών παραδειγμάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη εν μέσω της ενεργειακής κρίσης δημοσίευσε χθες (13.5.2026) η Κομισιόν.

Πρόκειται για προτάσεις που εντάσσονται στην πρωτοβουλία AccelerateEU και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από την Κομισιόν κατά τη χθεσινή σύνοδο των υπουργών Ενέργειας στην Κύπρο. Κοινός τόπος της συνάντησης ήταν ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον στενά και οι περισσότερες χώρες αναμένουν συνέχιση της ενεργειακής κρίσης για το ορατό μέλλον.

Ένα πρώτο πεδίο ενδιαφέροντος είναι η διασφάλιση ενός ενεργειακού συστήματος με επαρκή ευελιξία και ανθεκτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνονται τα κίνητρα για τη διαχείριση της ζήτησης των καταναλωτών, οι έξυπνοι μετρητές, τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος και η δυναμική τιμολόγηση.

Μάλιστα, η Κομισιόν φέρει ως παράδειγμα την Ελλάδα ως προς το ότι σε αρκετά δικά μας τιμολόγια ρεύματος όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο ανεβαίνει η χρέωση. Μια τέτοια λογική έχει νόημα σε μια περίοδο όπου υπάρχει ανάγκη για λιγότερη κατανάλωση.

Παράλληλα, η Κομισιόν θέτει ψηλά τη λήψη στοχευμένων και προσωρινών έκτακτων μέτρων που συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται κοινωνικές ταρίφες για το ηλεκτρικό ρεύμα, κουπόνια για ευάλωτους καταναλωτές, μειωμένα τέλη και φόροι.

Τρίτο πεδίο όπου εστιάζει η Κομισιόν είναι η απομάκρυνση της προτιμησιακής μεταχείρισης των ορυκτών καυσίμων. Προτείνει την άρση των επιδοτήσεων για αυτά τα καύσιμα και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η κινητικότητα στην λιανική αγορά ενέργειας αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η ευκολία αλλαγής προμηθευτή και η προστασία από την αποσύνδεση για οφειλές όσο διαρκεί η κρίση είναι δύο τρόποι στήριξης των καταναλωτών. Σε αυτό το σημείο γίνεται λόγος για το «πολύχρωμο» σύστημα τιμολογίων που εφαρμόζει η Ελλάδα, προσφέροντας επιλογές και εργαλεία σύγκρισης.

Οι Βρυξέλλες στέκονται παράλληλα στην επιτάχυνση εύκολων και καθαρών ενεργειακών λύσεων σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη με δάνεια, επιχορηγήσεις και φοροελαφρύνσεις.

Οι ενεργειακές κοινότητες και η αυτοπαραγωγή πρέπει να διευκολυνθούν, με την κατάλληλη οικονομική στήριξη και δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

Στην περίπτωση των μεταφορών, επιτυχημένη θεωρείται η παροχή φθηνών εισιτηρίων ΜΜΜ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση και τα ανανεώσιμα καύσιμα συμπληρώνουν την εικόνα.

Τέλος, στις ενεργειακές αναβαθμίσεις και την εξοικονόμηση ενέργειας, η Κομισιόν επικαλείται το παράδειγμα της Ελλάδας, που απαγόρευσε την εγκατάσταση νέων καυστήρων με πετρέλαιο στα κτίρια από πέρυσι.