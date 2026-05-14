Μασκ, Σόλομον και Κουκ συνοδεύουν τον Τραμπ στη συνάντηση με Σι – Η επιχειρηματική ελίτ της αποστολής και οι επιδιώξεις της

Το πολυσυζητημένο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, δίνει την ευκαιρία σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ να αναζητήσουν έδαφος συνεργασιών, με μερικούς από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες του κόσμου να ηγούνται της αποστολής αμερικανικών εταιρειών.

Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και οι συζητήσεις με την κινέζικη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα, έχει έντονο επιχειρηματικό «αποτύπωμα», καθώς τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνοδεύουν οι επικεφαλής μερικών εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.

Ο Έλον Μασκ, της Tesla και της Spaxe X, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldaman Sachs, ξεχωρίσουν από την αμερικανική αποστολή επιχειρηματιών, χωρίς να λείπουν και άλλα πολύ ισχυρά ονόματα, όπως ο Λάρυ Φινκ της BlackRock και η Τζέιν Φρέιζιερ της Citigroup.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να εμφανιστεί απέναντι στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, όχι μόνο ως πολιτικός ηγέτης, αλλά ως επικεφαλής ενός αμερικανικού επιχειρηματικού μπλοκ που ζητά νέα πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος πίσω από τις Tesla και SpaceX. Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμη επειδή η Tesla έχει το μεγαλύτερο ξένο εργοστάσιό της στη Σαγκάη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Δίπλα του βρίσκεται ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ίσως το πιο στρατηγικό πρόσωπο της αποστολής, όπως αναφέρει ανάλυση του Reuters. Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς τα chips της χρησιμοποιούνται για AI μοντέλα και υπερυπολογιστές. Η συμμετοχή του συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις για τις εξαγωγές προηγμένων AI chips προς την Κίνα.

Παρόν και ο Tim Cook, επικεφαλής της Apple, μιας εταιρείας που έχει τεράστια εξάρτηση από την κινεζική παραγωγή και κατανάλωση. Η Apple συναρμολογεί μεγάλο μέρος των iPhone στην Κίνα και αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από κινεζικές εταιρείες όπως η Huawei.

Από τη Wall Street, «βαριά» ονόματα, βρίσκονται στην αποστολή, όπως αυτό του Λάρυ Φινκ της BlackRock και του Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs. Η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, ενώ η Goldman Sachs προσπαθεί εδώ και χρόνια να επεκτείνει την παρουσία της στις κινεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Άξια αναφοράς και η παρουσία της Boeing μέσω του CEO Κέλι Όρτμπεργκ. Η Boeing προσπαθεί να επιστρέψει δυναμικά στην κινεζική αγορά αεροσκαφών μετά από χρόνια εμπορικών εντάσεων και κρίσεων ασφαλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το Πεκίνο εξετάζει νέες παραγγελίες αμερικανικών αεροσκαφών ως μέρος πιθανής εμπορικής αποκλιμάκωσης.

Οι εταιρείες αυτές δεν πήγαν στο Πεκίνο μόνο για δημόσιες σχέσεις, καθώς κάθε μία είχε «συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους», όπως άδειες, επενδύσεις, πρόσβαση στην κινεζική αγορά, χαλάρωση περιορισμών σε chips, πληρωμές, βιοτεχνολογία και αεροναυπηγική.

Η μεγάλη εικόνα που περιγράφουν τα διεθνή μέσα είναι ότι ο Τραμπ επιχειρεί μια νέα εκδοχή «οικονομικής διπλωματίας»: λιγότερη ιδεολογική αντιπαράθεση και περισσότερα deals.Για τον λόγο αυτό πήρε στην αποστολή ανθρώπους που ελέγχουν την αμερικανική τεχνολογία, τα κεφάλαια και τη βιομηχανία.