«Σαμπάνιες» στη Wall Street: Έκλεισε με κέρδη 2,49% «βλέποντας» λήξη του πολέμου

Οι ενδείξεις πως ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του, έδωσαν ώθηση στη Wall Street. Αποτέλεσμα, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να κλείσει με σημαντικά κέρδη τα μεσάνυχτα της Τρίτης (31.03.2026).

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.125,37 μονάδων (+2,49%), στις 46.341,51 μονάδες, καθώς οι επενδυτές της Wall Street προαναγγέλλουν τερματισμό της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 795,98 μονάδων (+3,83%), στις 21.590,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 184,80 μονάδων (+2,91%), στις 6.528,52 μονάδες.