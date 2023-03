Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων διατηρούν θετικές προσδοκίες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την έρευνα του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Τις θετικές προσδοκίες των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με τις προοπτικές στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στην οικονομία μαρτυρά ο δείκτης RCI (Recruitment Confidence Index – Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας), ο οποίος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα κατά το β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας μάλιστα ελαφριά άνοδο συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Ο Δείκτης RCI (Recruitment Confidence Index – Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας) είναι μία έρευνα καταγραφής τάσεων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. Αποτυπώνει το «κλίμα» μεταξύ των στελεχών διοίκησης προσωπικού επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, παρέχει μία βασική πηγή πληροφόρησης για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και αποτελεί έναν αξιόπιστο «οδηγό» αποφάσεων, καθώς φαίνεται να συμβαδίζει διαχρονικά με την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023 μεταξύ στελεχών εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο Δείκτης RCI διατηρήθηκε σε σταθερά υψηλά επίπεδα για το β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας άνοδο κατά 2,6 μονάδες σε σχέση με το α’ εξάμηνο από 135,8 σε 138,4 μονάδες. Αντίστοιχα, άνοδος καταγράφηκε και στον δείκτη εξειδικευμένου και στελεχιακού προσωπικού, ο οποίος ανήλθε στις 133,8 μονάδες. Είναι η πρώτη φορά που οι δείκτες καταγράφονται σε τόσο υψηλά επίπεδα, πάνω από το 130 για τον γενικό δείκτη και πάνω από το 120 για τον δείκτη εξειδικευμένου προσωπικού, για τέσσερις συνεχόμενες μετρήσεις.

Η εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις εξέλιξης των βασικών μεγεθών που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό. Το 64,3% των συμμετεχόντων προσδοκά αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, ενώ σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις (88,5%) εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να δώσουν κάποια – έστω και μικρή – αύξηση στον μισθό των εργαζομένων μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Η επίδραση της κρίσης

Ήπιες έως μέτριες φαίνεται να είναι οι επιπτώσεις που καλείται να διαχειριστεί η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας και των οικονομικών προεκτάσεων του πολέμου στην Ουκρανία, με το 42% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι επηρεάζεται «ούτε λίγο, ούτε πολύ» από το περιβάλλον της ευρύτερης κρίσης. Έτσι, ενώ από τα στοιχεία δεν προκύπτει πρόθεση των επιχειρήσεων να λάβουν δραστικά μέτρα όπως μειώσεις μισθών και απολύσεις για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, περισσότερα στελέχη εμφανίζονται να αναμένουν πλέον αναγκαστική περικοπή των δαπανών που σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και τα μπόνους.

Ψυχική υγεία και ευεξία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η περιοδικότητα της διεξαγωγής της έρευνας RCI αποτελεί μία καλή ευκαιρία για τη μελέτη επίκαιρων κάθε φορά θεμάτων που ενδιαφέρουν την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα RCI για τα δύο εξάμηνα του 2022 επιχείρησε να αποτυπώσει την κατάσταση της πνευματικής/ ψυχολογικής υγείας και ευεξίας των στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα μάς δίνουν, σε γενικές γραμμές, μία θετική εικόνα για την ψυχική ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται γενικώς ικανοποιημένα με τη ζωής τους, ενώ αντλούν κατά βάση θετικά συναισθήματα από το εργασιακό τους περιβάλλον. Όπως προκύπτει, ο χώρος εργασίας δημιουργεί στους συμμετέχοντες περισσότερα θετικά συναισθήματα από ό,τι αρνητικά, με την ενέργεια, την άνεση, την ευχαρίστηση και τον ενθουσιασμό να αποτελούν τα πιο συνήθη θετικά συναισθήματα που βιώνονται.

Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & Innovation, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, σχολίασε σχετικά: «Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις της σημερινής περιόδου, είναι ενθαρρυντικό που τα περισσότερα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων διατηρούν θετικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας. Ταυτόχρονα, τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν φιλικά εργασιακά περιβάλλοντα για την ψυχική υγεία και ευημερία των στελεχών τους, αντιλαμβανόμενες πως μια τέτοια προσέγγιση ωφελεί την ίδια την εταιρεία στο σύνολό της».

Η έρευνα RCI πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του Alba Graduate Business School, The American College of Greece με χορηγό την Continental και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ).

