Στο «κόκκινο» οι λογαριασμοί ΑΠΕ και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)

Αυξανόμενα βαίνουν τα ελλείμματα στους λογαριασμούς που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), με βάση τα τελευταία στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, στα 37,15 εκατ. ευρώ ανήλθε το Μάιο το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού που διατηρεί ο δημόσιος λειτουργός ΔΑΠΕΕΠ για τις αμοιβές των παραγωγών με ΑΠΕ, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Πρόκειται για σημαντική διαφορά σε σχέση με το πλεόνασμα 59,83 εκατ. ευρώ του Απριλίου.

Μεγάλη υπήρξε η αλλαγή στους δύο πρώτους υπολογαριασμούς ΛΓ-1 και ΛΓ-2, που αφορούν τα παλαιότερα έργα που μπήκαν στο σύστημα μέχρι και το 2020. Στην περίπτωση αυτή, το σωρευτικό υπόλοιπο επιδεινώθηκε από -16,1 εκατ. τον Απρίλιο σε -100 εκατ. το Μάιο.

Την ίδια περίοδο ο υπολογαριασμός νέων έργων ΛΓ-3 είχε μείωση στο δικό του υπόλοιπο από +75,93 εκατ. σε +62,93 εκατ. ευρώ. Το άθροισμα όλων των υπολογαριασμών δίνει εν τέλει το παραπάνω έλλειμμα των 37,15 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, διογκούμενο έλλειμμα παρατηρείται και στην περίπτωση ενός άλλου λογαριασμού που αφορά την αγορά ηλεκτρισμού, αυτού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ). Πρόκειται, δηλαδή, για τη χρέωση που πληρώνουν οι καταναλωτές για την ακριβή παραγωγή ηλεκτρισμού στα νησιά της χώρας μας, όσα δηλαδή παραμένουν αυτόνομα.

Ως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος επωμίζονται το σχετικό κόστος και το ανακτούν στη συνέχεια από το συγκεκριμένο λογαριασμό.

Η κυβέρνηση προχώρησε στις αρχές του 2025 σε μια «ένεση» ύψους 400 εκατ. ευρώ προκειμένου να κλείσει η μεγάλη τρύπα των 600 εκατ. που είχε δημιουργηθεί. Όμως, κατά το τελευταίο τρίμηνο το έλλειμμα των ΥΚΩ ενισχύθηκε εκ νέου κατά 100 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα συνοδεύει την αγορά για κάποιο διάστημα ακόμα, μέχρι να περάσει το όφελος από τις διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα. Από την πλευρά τους, οι προμηθευτές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί νέα στήριξη από τον προϋπολογισμό στον λογαριασμό των ΥΚΩ, προκειμένου να λειτουργεί ομαλά η αγορά στο μεσοδιάστημα.