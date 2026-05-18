Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη πτώση για S&P 500 και Nasdaq – Το νέο ράλι τιμών πετρελαίου επιβάρυνε το κλίμα

Καθοδικά κινήθηκε στη πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας (18.5.2026) η Wall Street , καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να δημιουργεί καθημερινά αφόρητες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές.

Η Wall Street φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από το κλίμα των ημερών στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, παρά το ιδιότυπο καθεστώς εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν συνεχίζει να δημιουργεί πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο.

Οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν εκ νέου μετά την επανεμφάνιση των αμφιβολιών για μια άμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 159,95 μονάδες, ή +0,32%, στις 49.686,12 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης κινήθηκε πτωτικά κατά 5,45 μονάδες, ή -0,07%, κλείνοντας στις 7.409,62 μονάδες. Ο Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έχασε 412,61 μονάδες, ή -0,51%, στις 26.090,73 μονάδες.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του Brent ενισχύθηκε 0,4% στα 109,70 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 1% στα 106,42 δολάρια.

Παράλληλα, οριακά ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,60%, το 2ετές σημείωσε άνοδο κατά μία μονάδα βάσης στο 4,08% και το 30ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 5,13%.