Η ΔΕΗ επενδύει 30 εκατ. σε μονάδα που θα αποτρέψει μπλακ αουτ τύπου Ισπανίας

Σε μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ που έχει στόχο να βοηθήσει με την ευστάθεια του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος προχωρά η ΔΕΗ που προκήρυξε ήδη έναν πρώτο διαγωνισμό για να μετατρέψει δύο μεγάλες γεννήτριες του ΑΗΣ Καρδιάς σε συστήματα που θα παρέχουν αδράνεια στο δίκτυο.

Η κίνηση αυτή της ΔΕΗ αφορά ένα σημαντικό θέμα, καθώς το μεγάλο μπλακ αουτ της Ισπανίας πέρυσι είχε ως βασική αιτία την απουσία επαρκούς αδράνειας στο σύστημα.

Το συμπέρασμα των τοπικών και ευρωπαϊκών αρχών ήταν ότι όταν κάποια χώρα έχει πολλές ΑΠΕ, χρειάζονται παράλληλα και επαρκείς μονάδες αυτού του είδους για να ισορροπούν την τάση και τη συχνότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται η απόφαση της ΔΕΗ να αξιοποιήσει υφιστάμενα περιουσιακά της στοιχεία και να τους δώσει ένα νέο ρόλο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ΔΕΗ θα επιλέξει τον πάροχο του εξοπλισμού ανάμεσα στις ΑΒΒ και Siemens Energy, ώστε να γίνει η μετατροπή των γεννητριών. Παράλληλα, έχει υποβάλει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πραγματοποίησε προκαταρκτική μελέτη βιωσιμότητας.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συγκεκριμένες επενδύσεις καταρτίζεται αυτή τη χρονική περίοδο από τον ΑΔΜΗΕ και αναμένεται σύντομα να υποβληθεί στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας.

Επιλέξιμες θα είναι μονάδες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για να συμβάλλουν στη διατήρηση της συχνότητας του δικτύου. Οι αποζημιώσεις προβλέπεται να δοθούν μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, από τις οποίες θα προκρίνονται εκείνες οι μονάδες που διεκδικούν τη μικρότερη αποζημίωση.