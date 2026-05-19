Το πετρέλαιο «διορθώνει»: Η συνεισφορά των χωρών του Κόλπου στις ειρηνευτικές προσπάθειες στέλνει το Brent κάτω από τα 110 δολάρια

«Διορθωτικά» κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν μετά από εκκλήσεις χωρών του Περσικού Κόλπου.

Η δήλωση του Τραμπ τροφοδότησε σενάρια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα οι τιμές των συμβολαίων του αργού πετρελαίου Brent να υποχωρούν κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι περιορίζοντας τα πρόσφατα κέρδη του. Στις συναλλαγές της Τρίτης (19.5.2026) διαπραγματεύεται γύρω στα 109 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλογη κίνηση σημειώνει το αμερικανικού τύπου WTI, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι με απώλειες πάνω από 1,5%, μετά από μία εβδομάδα που αποκόμισε διψήφια άνοδο.

Ας σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε πως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ του ζήτησαν να «αναβάλει» προγραμματισμένη επίθεση, προσθέτοντας ότι σοβαρές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν ανοδική πορεία για πάνω από μια εβδομάδα, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν είχαν σταματήσει και η διέλευση μέσω του ζωτικού ναυτιλιακού διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ παρέμεινε ουσιαστικά κλειστή. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο διπλός αποκλεισμός της βασικής πλωτής οδού εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια που εμποδίζουν μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα απαλλαγή που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια, μια εξέλιξη που φαίνεται να ανακούφισε την αγορά πετρελαίου.