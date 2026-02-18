Θεοδωρικάκος: Σε βιομηχανία και νέες τεχνολογίες το κέντρο βάρους του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και στους τομείς που θα δίνει έμφαση όπως η βιομηχανία και οι νέες τεχνολογίες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ACTION24.

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος πως το βάρος πέφτει στη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες. Στα δύο πρώτα καθεστώτα –

μεταποίηση και Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης – 112 επενδυτικά σχέδια θα λάβουν ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 1.600 θέσεις εργασίας. Όπως δήλωσε μάλιστα «τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων μέσα σε 90 ημέρες».

Υπογράμμισε επίσης πως «μαζί με την αγορά δημιουργούμε νέα καθεστώτα μέσα στο 2026. Θα επαναλάβουμε τη μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές και θα έχουμε ακόμα καθεστώς για την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες και το ΑΙ που πρέπει να γίνει κτήμα της μικρομεσαίας επιχείρησης, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αγροδιατροφή». Παράλληλα, επισήμανε πως «δίνουμε κίνητρα για συνενώσεις και στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις».

Επίσης, με αφορμή τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy για τους υδρογονάνθρακες ανέφερε πως «η χώρα μας ακολουθεί μια εθνική στρατηγική για να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο για την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, κάτι που ενισχύει την ασφάλεια και την δύναμη της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση προχωράει με μέθοδο και σχέδιο, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε μεταξύ άλλων για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα εργαλεία στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ότι «η ελληνική οικονομία κινείται με αναπτυξιακούς ρυθμούς άνω του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 36% και επίκειται νέα αύξηση, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και έχει μειωθεί η ανεργία, κυρίως των νέων ανθρώπων. Αυτή είναι εθνική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά.