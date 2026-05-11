Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέσσερις ημέρες για την έκπτωση φόρου 4% – Τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν

Τελευταίο «παράθυρο» ανοίγει αυτή την εβδομάδα για τους φορολογούμενους καθώς έως τις 15.5.2026 μπορούν να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 4% στο ποσό θα προκύψει μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Η προθεσμία αφορά κυρίως όσους έχουν χρεωστική φορολογική δήλωση και μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31.7.2026, ώστε να κρατήσουν το μεγαλύτερο διαθέσιμο «κούρεμα» στο τελικό ποσό. Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση φόρου μειώνεται, ενώ η τελική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων παραμένει στις 15.7.2026 για τα φυσικά πρόσωπα, με ειδική προθεσμία έως 31.7.2026 για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ένας φορολογούμενος που θα υποβάλει δήλωση έως τις 15 Μαΐου αλλά τελικά επιλέξει τις 8 μηνιαίες δόσεις δεν θα έχει το ίδιο όφελος με εκείνον που θα πληρώσει όλο το ποσό μαζί.

Ποια λάθη κοστίζουν

Η βιασύνη, όμως, μπορεί να φέρει και λάθη. Πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται έλεγχος στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στις αποδείξεις, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στα προστατευόμενα μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους είχαν 2η δουλειά ή αμοιβές από περισσότερους εργοδότες, καθώς η χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση μέσα στη χρονιά μπορεί να εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό ως υψηλότερος φόρος.

Αντίστοιχο βάρος πέφτει στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα εισοδήματα από ενοίκια, οι δηλώσεις μίσθωσης, οι κενές κατοικίες και τα ανείσπρακτα μισθώματα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στη δήλωση. Λάθος χαρακτηρισμός κατοικίας, λάθος τετραγωνικά ή παράλειψη στοιχείων μπορεί να αλλάξει την εικόνα του τελικού φόρου ή να ανοίξει θέμα ελέγχου.

Για όσους περιμένουν επιστροφή φόρου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο IBAN και στους τυχόν συμψηφισμούς. Η επιστροφή δεν σημαίνει πάντα άμεση πίστωση στον λογαριασμό, καθώς μπορεί να προηγηθεί συμψηφισμός με βεβαιωμένες οφειλές. Για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, το δίλημμα είναι πιο πρακτικό: είτε εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση, είτε οκτώ δόσεις χωρίς το ίδιο όφελος.