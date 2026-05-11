Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Ποιες είναι οι παροχές

Έως το βράδυ της Τετάρτης (13.5.2026) έχουν περιθώριο οι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του τ. ΟΑΕΕ για να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία λήγει στις 23:59 και αφορά το ξεχωριστό πρόγραμμα, Κοινωνικού Τουρισμού στο οποίο δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς του 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στη διαδρομή για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών. Η περίοδος χρήσης του ξεκινά την 1.6.2026 και διαρκεί 13 μήνες. Με την επιταγή, κάθε δικαιούχος και κάθε ωφελούμενος αποκτά έναν μοναδικό αριθμό, με τον οποίο μπορεί να κάνει κράτηση σε κατάλυμα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ, μετά από συνεννόηση με την επιχείρηση.

Στις περισσότερες περιοχές η επιταγή καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Υπάρχουν, όμως, και περιοχές με πιο ενισχυμένο πλαίσιο. Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, οι δικαιούχοι μπορούν να φτάσουν έως τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ορίζεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν. Η επιδότηση στα καταλύματα αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο το διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή των δικαιούχων δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητας μόνο. Υπάρχει μοριοδότηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η αναπηρία, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός ανήλικων παιδιών, το εισόδημα και η προηγούμενη συμμετοχή ή μη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα. Για πρώτη φορά οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παράλληλα, μέσα στον Μάιο τρέχουν και τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Οι αιτήσεις στα ΚΕΠ διαρκούν έως τις 25.5.2026 και αφορούν κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, εκδρομές, δωρεάν βιβλία, δωρεάν εισιτήρια θεάτρου και παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων υπάρχουν δύο ξεχωριστά χρονικά ορόσημα, πρώτα η 13η Μαΐου για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ και στη συνέχεια η 25η Μαΐου για τους δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.