Το πετρέλαιο στη «ζώνη» των 94 δολαρίων – Συνεχίζεται το ράλι του φυσικού αερίου

Νευρικότητα επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων λόγω των συνεχών αναταραχών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με ενδεικτικό παράδειγμα την τιμή του πετρελαίου καθώς από το ράλι που σήκωσε κατά 6 δολάρια την τιμή του βαρελιού, «γύρισε» πτωτικά το απόγευμα της Τετάρτης (2.9.2026) σε αντίθεση με την τιμή του φυσικού αερίου που συνεχίζει ανοδικά.

Η πτώση στο πετρέλαιο ενδέχεται να φέρει προσωρινή ηρεμία στις αγορές, έως και να «κλειδώσει τα κέρδη της μέρας για τις παγκόσμιες αγορές» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανάλυση του CNBC, σε αντίθεση με το φυσικό αέριο που παρά την μικρή πτώση συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές

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Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνεται στα 94,16 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας φτάσει λίγες ώρες πριν διαπραγματεύεται ακόμα και πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την Τρίτη το Brent είχε σημειώσει ράλι 5% φτάνοντας από τα 90 στα 95 δολάρια δολάρια ανά βαρέλι.

Η τιμή του Brent πέφτει κατά 0,80%, παρά τις έντονες ανησυχίες που είχε προκαλέσει το χθεσινό ράλι, το οποίο οδήγησε σε σημαντικές απώλειες τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Μεγάλη η άνοδος στο φυσικό αέριο

Ράλι παρατηρείται στην τιμή του φυσικού αερίου που την Τετάρτη έφτασε να σημειώσει άνοδο μέχρι και 2,50% μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου ξεκίνησε η μικρή πτώση, για να φτάσει η τιμή στα 73,40 δολάρια ανά μεγαβατώρα, με ημερήσια αύξηση της τάξης του 1,76%.

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Νωρίτερα μέσα στη μέρα, η τιμή του ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNBC.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, οι ενεργειακές εταιρείες ανησυχούν πλέον όλο και περισσότερο για την επάρκεια των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες και αυξηθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο, σύμφωνα με τους Financial Times.