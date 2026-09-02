Η ΕΚΤ έτοιμη για νέα αύξηση επιτοκίων – Παγκόσμιος «πονοκέφαλος» κρατικά ομόλογα και δημόσιο χρέος

Με τις πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία να αυξάνονται καθημερινά λόγω των πολυεπίπεδων επιπτώσεων που έχει ο πόλεμος στο Ιράν, ο επικεφαλής της Bundesbank (κεντρική τράπεζα της Γερμανίας), Γιοακίμ Νάιγκελ υπογράμμισε πως η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) θα πρέπει να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, όχι μόνο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέσα στον Σεπτέμβριο από την ΕΚΤ, αλλά τόνισε πως οι αγορές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό δεδομένη αυτή την εξέλιξη και δεν θα επηρεαστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στη γαλλική Le Monde, ο Νάιγκελ υποστήριξε ότι οι αγορές θεωρούν κατά 95% δεδομένη τη νέα αύξηση των επιτοκίων και με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξει κάποια ταραχή αν εφαρμοστεί το μέτρο.

Ωστόσο, ο Νάγκελ απέφυγε να δώσει σαφή ένδειξη για το τι θα ακολουθήσει μετά τον Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να εξετάζει τις αποφάσεις της συνεδρίαση προς συνεδρίαση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ενώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές επικρατεί αυξημένη μεταβλητότητα.

Η νέα αύξηση θα έρθει μετά την άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γεγονός που ενισχύει τις πιέσεις προς την ΕΚΤ να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νάγκελ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο θα απαιτήσει υψηλότερα επιτόκια, με βάση τις προβλέψεις του Ιουνίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο κίνδυνος των λεγόμενων δευτερογενών επιπτώσεων, δηλαδή η μεταφορά των αυξήσεων των τιμών σε άλλους τομείς της οικονομίας και στους μισθούς, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Τρομάζει» η απόδοση των ομολόγων

Παράλληλα, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης αναφέρθηκε στην πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή περιπλέκει το έργο της ΕΚΤ. Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, την Τρίτη (1.9.2026) στη συνεδρίαση των G20 τέθηκε εκ νέου το ζήτημα των κρατικών ομολόγων που ταλαιπωρεί τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, χωρίς πάντως να κοινοποιείται κάποια απόφαση γύρω από το θέμα.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι από την επαναφορά των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς το νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά μεγέθη και τα υψηλά επίπεδα χρέους μεγάλων οικονομιών, από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία έως τη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς φαίνεται να προετοιμάζονται για έναν κύκλο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που συνήθως ασκεί πιέσεις στις αγορές ομολόγων, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του CNBC.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υιοθέτησε πιο επιθετική στάση στην ομιλία του στο Jackson Hole την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας θεωρείται πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια προκειμένου να στηρίξει το υποχωρούν γιεν.

«Κλειδί» η διαχείριση κρατικού χρέους

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20 βρέθηκε το αυξανόμενο κρατικό χρέος, καθώς το κόστος δανεισμού διεθνώς ενισχύεται.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ έθεσε στο τραπέζι τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών, με στόχο να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις χρέους για τις αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές πιέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια στα στοιχεία σχετικά με τον διεθνή δανεισμό, με την Κίνα να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους δανειστές παγκοσμίως. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί τεχνική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση του χρέους, ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Σε αυτό το περιβάλλον, μια δέσμευση της G20 ώστε κάθε χώρα να περιορίσει τα μελλοντικά δημοσιονομικά της ελλείμματα θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τις αγορές και να επηρεάσει την επενδυτική εικόνα γύρω από το κρατικό χρέος.

Ο Μπέσεντ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ένα νέο «σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης» αναμενόταν να παρουσιαστεί έως την εβδομάδα της 24ης Αυγούστου. Ωστόσο, την Τρίτη ανέφερε ότι το σχέδιο ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και μήνες για να ολοκληρωθεί. Όπως υποστήριξε, πάντως, θα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, αν και οι αναλυτές του προϋπολογισμού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές υλοποίησής του.

Την ίδια ώρα, τα περισσότερα μέλη της G20 αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, σε μεγάλο βαθμό λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ τους, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η προσέγγιση του Μπέσεντ βασίζεται στην εκτίμηση ότι η G20 μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική ανάπτυξη για να μειώσει την αναλογία ελλείμματος και χρέους προς το ΑΕΠ, δηλαδή αν αυξηθεί το ονομαστικό ΑΕΠ, ο «παρονομαστής» των συγκεκριμένων δεικτών, το βάρος του χρέους και του ελλείμματος μπορεί να περιοριστεί ως ποσοστό της οικονομίας.

Η Ιαπωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη έχει ήδη συμβάλει στη μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Ωστόσο, χωρίς αξιόπιστες δεσμεύσεις για τον περιορισμό του νέου δανεισμού και τη συγκράτηση του πληθωρισμού, υπάρχει ο κίνδυνος το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους να συνεχίσει να διογκώνει και το ίδιο το ύψος του χρέους.

Με άλλα λόγια, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά αν τα κράτη συνεχίσουν να δανείζονται και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υψηλές, οι αυξημένες δαπάνες για τόκους μπορούν να ακυρώσουν μέρος αυτής της προσπάθειας.